В России запретили прокат фильма «Смерть Сталина»(4)

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Герман Бергер
18:12 23.01.2018
В мире / Россия

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение британской сатирической комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи, которая должна была выйти в России 25 января, сообщает ТАСС.

Накануне состоялся закрытый показ фильма, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, члены общественного совета при Минкульте. Многие из них по итогам просмотра высказались за запрет ленты, сообщает «Медуза» со ссылкой на ТАСС.

 

Основанием для отзыва, пояснили в Минкульте, стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

 

Фильм «Смерть Сталина» основан на одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет ленты строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после смерти генсека в 1953 году. Главные роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлин, Руперт Френд, Ольга Куриленко и другие.

 

23 января общественный совет при Минкульте предложил перенести дату проката фильма на полгода из-за того, что

она совпадает с юбилеем окончания Сталинградской битвы. Вслед за этим депутаты Госдумы потребовали отправить фильм на дополнительную экспертизу, усмотрев в нем признаки экстремизма.

 

Кроме того, деятели кино написали коллективное письмо на имя министра культуры с просьбой отозвать прокатное удостоверение «Смерти Сталина», назвав фильм «пасквилем на историю нашей страны, злобной и абсолютно неуместной якобы «комедией», очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм». Свои подписи под письмом поставили в том числе Никита Михалков, Владимир Бортко, Сергей Мирошниченко, Александр Галибин и другие.

 

Как заявили агентству «Интерфакс» в Минкультуры после отзыва прокатного удостоверения «Смерти Сталина, решение о показе картины будет принято позже.

 

Прокатом фильма «Смерть Сталина» в России занималась компания «Вольга». Она же является прокатчиком ленты «Приключения Паддингтона — 2», премьеру которой на прошлой неделе Минкульт решил отложить за день до показа, объясняя это попыткой помочь российскому кино. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов, и фильм вышел в прокат с задержкой в два дня.

Meduza.io / Фото
Комментарии (4)
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П у т и н 18:27 23:01:2018

Хоспидя, да что же это за страна такая - козлы, совки и ватники!

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Ватник 18:52 23:01:2018

Утухни плесень!

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Александр Шерстобитов 19:21 23:01:2018

Сюдя по фото, это фильм "Назови меня своим именем 2". Там про Хрущёва и Сталина. Хрущёв молодой парень, а Сталин дядя с конфетами и котятами, но только дома. Затащил хрущёва в свою логову и сделал сним горбатую гору.

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Насмешил 23:15 23:01:2018

:)

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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