Несмотря на почти полную заморозку политических связей между Латвией и Россией, экономика живет своими интересами — деловые контакты между странами не прекращаются. Иногда в них принимают участие и официальные лица.

Так, в конце этого месяца (с 27 февраля по 1 марта) делегация латвийских предпринимателей во главе с послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем отправится в Екатеринбург. Организатор мероприятия — Латвийское агентство инвестиций и развития.

Екатеринбург — четвертый по численности населения город России (после Москвы, Санкт–Петербурга и Новосибирска). Это также один из крупнейших в РФ транспортно–логистических узлов, важный промышленный центр.

В столице Урала (в советское время город назывался Свердловском) для латвийских предпринимателей будут организованы деловой форум, дискуссия за круглым столом, контактная биржа.

Участие в мероприятии для деловых людей, конечно, платное. Но малый и средний бизнес может рассчитывать на получение скидки.

Григорий АНТОНОВ.