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газета Сегодня
17:00 21.02.2018
газета Сегодня / Соседи

Несмотря на почти полную заморозку политических связей между Латвией и Россией, экономика живет своими интересами — деловые контакты между странами не прекращаются. Иногда в них принимают участие и официальные лица.

Так, в конце этого месяца (с 27 февраля по 1 марта) делегация латвийских предпринимателей во главе с послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем отправится в Екатеринбург. Организатор мероприятия — Латвийское агентство инвестиций и развития.

 

Екатеринбург — четвертый по численности населения город России (после Москвы, Санкт–Петербурга и Новосибирска). Это также один из крупнейших в РФ транспортно–логистических узлов, важный промышленный центр.

 

В столице Урала (в советское время город назывался Свердловском) для латвийских предпринимателей будут организованы деловой форум, дискуссия за круглым столом, контактная биржа.

 

Участие в мероприятии для деловых людей, конечно, платное. Но малый и средний бизнес может рассчитывать на получение скидки.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Kaupēns 17:16 21:02:2018

Krievus ir jāslauc, kad všiem naudas vairāk nav un sāk prasīt skidkas , tad jāsūta atpakaļ uz zilo logu zemi.

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Latviešu patriots 17:37 21:02:2018

Kaupēnam. Gluži manas domas!

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Саня™ 18:37 21:02:2018

латыши заплатят за учавствие, но нечего им не светит, корзинки и горшки никого не интересуют :D

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Мнение
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газета Сегодня
19.02.2018

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