Так, в конце этого месяца (с 27 февраля по 1 марта) делегация латвийских предпринимателей во главе с послом Латвии в России Марисом Риекстиньшем отправится в Екатеринбург. Организатор мероприятия — Латвийское агентство инвестиций и развития.
Екатеринбург — четвертый по численности населения город России (после Москвы, Санкт–Петербурга и Новосибирска). Это также один из крупнейших в РФ транспортно–логистических узлов, важный промышленный центр.
В столице Урала (в советское время город назывался Свердловском) для латвийских предпринимателей будут организованы деловой форум, дискуссия за круглым столом, контактная биржа.
Участие в мероприятии для деловых людей, конечно, платное. Но малый и средний бизнес может рассчитывать на получение скидки.
Григорий АНТОНОВ.
Krievus ir jāslauc, kad všiem naudas vairāk nav un sāk prasīt skidkas , tad jāsūta atpakaļ uz zilo logu zemi.« ответить
Kaupēnam. Gluži manas domas!« ответить
латыши заплатят за учавствие, но нечего им не светит, корзинки и горшки никого не интересуют :D« ответить