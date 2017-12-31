В РПЦ нашли сходство между долларом и криптовалютами(2)

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Герман Бергер
21:55 30.12.2017
Lifenews / Интересно

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион увидел сходство доллара и криптовалюты: и то и другое, по его словам, «мыльный пузырь». РПЦ еще предстоит осмыслить этот феномен, считает он.

«В своем роде доллар — это уже криптовалюта, потому что мы не знаем, каким образом управляется его движение и сколько долларовых купюр реально находится в обращении в мире. Криптовалюта — это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы (теперь уже в виде просто электронных цифр) от каких-то реальных материальных ресурсов. Очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления, и в какой-то момент Церкви придется тоже принять участие в осмыслении этого феномена», — заявил митрополит в эфире программы «Церковь и мир».

 

По его мнению, ситуация с криптовалютой — очередной виток создания «мыльного пузыря», финансовой пирамиды, за которой реально ничего не стоит. Он сравнил положение цифровых денег с долларом, уже не обеспеченным золотым запасом США и не привязанным к конкретным материальным ресурсам.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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Гражданин LV 23:35 30:12:2017

Про РПЦ вообще должно публиковаться в рубрике "вести из дурдома". Попы в погонах - мразота.

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Справедливый 04:13 31:12:2017

Напоминаю для "культурных"атеистов,Бог поругаем не бывает!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)