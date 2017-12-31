«В своем роде доллар — это уже криптовалюта, потому что мы не знаем, каким образом управляется его движение и сколько долларовых купюр реально находится в обращении в мире. Криптовалюта — это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы (теперь уже в виде просто электронных цифр) от каких-то реальных материальных ресурсов. Очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления, и в какой-то момент Церкви придется тоже принять участие в осмыслении этого феномена», — заявил митрополит в эфире программы «Церковь и мир».
По его мнению, ситуация с криптовалютой — очередной виток создания «мыльного пузыря», финансовой пирамиды, за которой реально ничего не стоит. Он сравнил положение цифровых денег с долларом, уже не обеспеченным золотым запасом США и не привязанным к конкретным материальным ресурсам.
Про РПЦ вообще должно публиковаться в рубрике "вести из дурдома". Попы в погонах - мразота.« ответить
Напоминаю для "культурных"атеистов,Бог поругаем не бывает!« ответить