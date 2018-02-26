Об этом со ссылкой на секретаря по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука пишет ТАСС.
«Ситуация явно не стандартная. Она имеет измерение как религиозное, так и политическое — споры между мэром Иерусалима и правительством. Трудно прогнозировать, но мы надеемся, что паломники вскоре вновь будут иметь возможность молиться в Храме гроба Господня, и хотя бы до Пасхи ситуация разрешится», — заявил Якимчук.
Храм гроба Господня был закрыт в воскресенье в знак протеста против введения муниципалитетом Иерусалима налогов на некоторые виды церковной недвижимости на неопределенный срок. При этом исторически в Иерусалиме церкви никогда налогом ранее не облагались. В настоящее время муниципалитетом Иерусалима поднят вопрос о взыскании муниципального налога, не полученного от церквей за последние годы, с церковных объектов, приносящих прибыль, — гостиниц (кроме бесплатных домов для паломников), ресторанов, торговли сувенирами и ремесленными изделиями, а также с иных объектов, не являющихся домами для молитвы.
Храм воскресения Христова является святыней христианского мира, он построен на месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Нужно взять налог за 2000 лет. Так будет правильно.« ответить
Когда еврей приносит больной матери продукты, то он помимо платы за продукты просит ещё оплату за доставку :-) По-этому их все ненавидят.« ответить