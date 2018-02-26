В РПЦ ответили на закрытие храма в Иерусалиме из-за налогов(2)

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Герман Бергер
22:40 25.02.2018
Lifenews / Интересно

В Русской православной церкви надеются, что ситуация, в результате которой Храм гроба Господня в Иерусалиме был закрыт на неопределенное время, вскоре разрешится и паломники смогут посетить его уже на Пасху.

Об этом со ссылкой на секретаря по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука пишет ТАСС.

 

«Ситуация явно не стандартная. Она имеет измерение как религиозное, так и политическое — споры между мэром Иерусалима и правительством. Трудно прогнозировать, но мы надеемся, что паломники вскоре вновь будут иметь возможность молиться в Храме гроба Господня, и хотя бы до Пасхи ситуация разрешится», — заявил Якимчук.

 

Храм гроба Господня был закрыт в воскресенье в знак протеста против введения муниципалитетом Иерусалима налогов на некоторые виды церковной недвижимости на неопределенный срок. При этом исторически в Иерусалиме церкви никогда налогом ранее не облагались. В настоящее время муниципалитетом Иерусалима поднят вопрос о взыскании муниципального налога, не полученного от церквей за последние годы, с церковных объектов, приносящих прибыль, — гостиниц (кроме бесплатных домов для паломников), ресторанов, торговли сувенирами и ремесленными изделиями, а также с иных объектов, не являющихся домами для молитвы.

 

Храм воскресения Христова является святыней христианского мира, он построен на месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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Саня 23:30 25:02:2018

Нужно взять налог за 2000 лет. Так будет правильно.

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держитесь подальше от потомков Моисея 01:32 26:02:2018

Когда еврей приносит больной матери продукты, то он помимо платы за продукты просит ещё оплату за доставку :-) По-этому их все ненавидят.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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