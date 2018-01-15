«Те решения, которые сегодня принимаются во многих странах Европы, продиктованы той самой идеологией, которая привела уже к разрушению многих семей, той идеологией, которая говорит о том, что человек может выбирать себе пол, что человек чуть ли не с самого детства может определять, с какими партнерами ему жить в будущем — своего пола или иного пола», — заявил 50-летний Григорий Алфеев, известный также как митрополит Волоколамский Иларион.
«В основе всех этих операций по перемене пола, в основе всего этого лежит обман. Обман, который навязывается сегодня при помощи идеологии, а идеология эта навязывается уже в школьном образовании. Это огромная трагедия современной Западной Европы и в целом современного западного мира. Трагедия, масштабы которой будут понятны только, наверное, следующим поколениям», — заявил чиновник от РПЦ в эфире телеканала «Россия 24», цитирует его ТАСС.
В РПЦ напомнили, что, по мнению религиозной организации, «мужчина никогда не сможет родить и выносить ребенка, он никогда не станет полноценной женщиной». Алфеев добавил, что РПЦ «всегда будет выступать против подобного обмана» и назвал перемену пола «психическим отклонением». При этом подчеркнув, что все это «может быть откорректировано и вылечено».
Одновременно Алфеев утверждал, что «есть очень много случаев, когда люди (совершившие гендерный переход — Gay.ru) потом понимают, что их просто обманули, но обратно восстановить ничего невозможно».
Григорий Алфеев (митрополит Волоколамский Иларион) известен последовательной гомофобной риторикой. Ранее он часто обрушивался с критикой на однополые браки. В последнее время в центре его внимания — проблемы гендерного перехода. Так, в ноябре 2017 года он назвал «преступлением перед Богом и народом» закон о коррекции пола с 15 лет.
Накануне в Совете Федерации предрекли превращение британцев во «внегендерных существ».
atbalstu 100%« ответить
тоже потдерживаю, у пидерастов трансов и прочей пидралала нет будущего« ответить