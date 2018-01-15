В Русской православной церкви предрекают катастрофу Европе и тысячелетнее величие России. Впрочем, там согласились, что «масштабы трагедии», которая ждет Европу, пока не сильно заметны. Они будут «понятны только следующим поколениям».

«Те решения, которые сегодня принимаются во многих странах Европы, продиктованы той самой идеологией, которая привела уже к разрушению многих семей, той идеологией, которая говорит о том, что человек может выбирать себе пол, что человек чуть ли не с самого детства может определять, с какими партнерами ему жить в будущем — своего пола или иного пола», — заявил 50-летний Григорий Алфеев, известный также как митрополит Волоколамский Иларион.

«В основе всех этих операций по перемене пола, в основе всего этого лежит обман. Обман, который навязывается сегодня при помощи идеологии, а идеология эта навязывается уже в школьном образовании. Это огромная трагедия современной Западной Европы и в целом современного западного мира. Трагедия, масштабы которой будут понятны только, наверное, следующим поколениям», — заявил чиновник от РПЦ в эфире телеканала «Россия 24», цитирует его ТАСС.

В РПЦ напомнили, что, по мнению религиозной организации, «мужчина никогда не сможет родить и выносить ребенка, он никогда не станет полноценной женщиной». Алфеев добавил, что РПЦ «всегда будет выступать против подобного обмана» и назвал перемену пола «психическим отклонением». При этом подчеркнув, что все это «может быть откорректировано и вылечено».

Одновременно Алфеев утверждал, что «есть очень много случаев, когда люди (совершившие гендерный переход — Gay.ru) потом понимают, что их просто обманули, но обратно восстановить ничего невозможно».

Григорий Алфеев (митрополит Волоколамский Иларион) известен последовательной гомофобной риторикой. Ранее он часто обрушивался с критикой на однополые браки. В последнее время в центре его внимания — проблемы гендерного перехода. Так, в ноябре 2017 года он назвал «преступлением перед Богом и народом» закон о коррекции пола с 15 лет.

Накануне в Совете Федерации предрекли превращение британцев во «внегендерных существ».