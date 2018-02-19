«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — сказал митрополит.
Иларион выступил против усыновления детей однополыми парами. Говоря о легализации однополых браков в некоторых странах, митрополит заявил, что «будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути».
Современная наука в действительности утверждает, что гомосексуалом можно только родиться, но не стать им под влиянием окружения или в результате воспитания.
Один маленький мальчик был гомосексуалистом.« ответить
Но, однажды он получил письмо, в котором была указана просьба переписать это письмо 12 раз и оазослать по 12-ти разным адресам. Маленький мальчик выполнил эту просьбу и, когда вырос, стал президентом России.
Видишь-он кем то стал,а как родился просто гомиком,так просто гомиком и сдохнешь,при чём скоро,при чём от разрыва ануса.« ответить
Лечить надо так - запускаешь руку под рясу и трёшь кадилом о письку. Если не помогает, в трусы суёшь портрет Гундяева. Аминь.« ответить
Что тебе не помогло.« ответить
Пробовал,но видать не получилось?Не расстраивайся,летом га параде оторвёшься.« ответить
Pareizticīgo sektantu slimās fantāzijas!« ответить
Правильно, церковь должна изгнать дьявола из такого человека. Иначе Содом и Гоморра.« ответить
atbalstu 100%« ответить
Правильно, церковь должна изгнать дьявола из такого человека, как Latviešu patriots. Иначе Содом и Гоморра.« ответить