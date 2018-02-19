В РПЦ рассказали о способности церкви «лечить» гомосексуальность(18)

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Герман Бергер
20:56 18.02.2018
Lifenews / Интересно

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь способствует «избавлению» людей от гомосексуальности.

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — сказал митрополит.

 

Иларион выступил против усыновления детей однополыми парами. Говоря о легализации однополых браков в некоторых странах, митрополит заявил, что «будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути».

 

Современная наука в действительности утверждает, что гомосексуалом можно только родиться, но не стать им под влиянием окружения или в результате воспитания.

Meduza.io / Фото
Комментарии (18)
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Саня 21:02 18:02:2018

Один маленький мальчик был гомосексуалистом.
Но, однажды он получил письмо, в котором была указана просьба переписать это письмо 12 раз и оазослать по 12-ти разным адресам. Маленький мальчик выполнил эту просьбу и, когда вырос, стал президентом России.

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-саня 22:30 18:02:2018

Видишь-он кем то стал,а как родился просто гомиком,так просто гомиком и сдохнешь,при чём скоро,при чём от разрыва ануса.

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П у т и н 21:02 18:02:2018

Лечить надо так - запускаешь руку под рясу и трёшь кадилом о письку. Если не помогает, в трусы суёшь портрет Гундяева. Аминь.

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Вижу 21:17 18:02:2018

Что тебе не помогло.

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п у т и н у 22:27 18:02:2018

Пробовал,но видать не получилось?Не расстраивайся,летом га параде оторвёшься.

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Latviešu patriots 21:07 18:02:2018

Pareizticīgo sektantu slimās fantāzijas!

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Жизнь 21:52 18:02:2018

Правильно, церковь должна изгнать дьявола из такого человека. Иначе Содом и Гоморра.

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Latviešu patriots 21:58 18:02:2018

atbalstu 100%

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Жизнь 00:08 19:02:2018

Правильно, церковь должна изгнать дьявола из такого человека, как Latviešu patriots. Иначе Содом и Гоморра.

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12

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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