Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь способствует «избавлению» людей от гомосексуальности.

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», — сказал митрополит.

Иларион выступил против усыновления детей однополыми парами. Говоря о легализации однополых браков в некоторых странах, митрополит заявил, что «будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути».

Современная наука в действительности утверждает, что гомосексуалом можно только родиться, но не стать им под влиянием окружения или в результате воспитания.