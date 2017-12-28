В списке преступлений Кремля против цивилизованного мира — пополнение. «Вашингтон пост» опубликовала статью об операции ГРУ по дезинформации на Украине в 2014 году.

Материал основан на «секретном докладе ГРУ», попавшем в распоряжение газеты. Да-да, там так и написано — не рассказ кремлевского инсайдера, который читал этот документ и поделился информацией с редакцией, а сам секретный доклад, оказавшийся в руках журналистов «Вашингтон пост».

Издание пересказало его содержание. Оно вполне банальное: после того как Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года, российская военная разведка развернула сеть из «множества» фейковых аккаунтов в социальных сетях. Эти аккаунты должны были «представлять обычных людей со всей Украины», якобы разочарованных Евромайданом.

Газета сообщила, что для проведения операции дезинформации было отобрано 30 украинских групп в социальных сетях и 25 англоязычных изданий.

Помимо разочарования в «революции достоинства», фальшивые аккаунты должны были дискредитировать «участников протестов», вешая на них необоснованные ярлыки нацистов. «Вашингтон пост» привела цитату из секретного доклада: «Используя наши аккаунты в фейсбуке, мы запускали комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций».

Кроме того, издание описало методичку, по которой якобы работали эти аккаунты. В частности, там фигурировало ценное указание российским военным разведчикам — при создании аккаунтов не использовать собственные фотографии, а загружать чужие. Да, именно так. Не использовать свои фотоснимки.

Трудно, конечно, поверить, но одно из самых влиятельных и респектабельных мировых СМИ публикует все вполне серьезно.

Кстати, в статье ни разу не упомянуты правильное название или аббревиатура российской военной разведки: Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — ГУ ГШ ВС РФ. Это заставляет подозревать, что в загадочном документе, имеющемся в распоряжении редакции, также фигурирует широко известная, но уже давно не имеющая официального статуса аббревиатура ГРУ, что, безусловно, добавляет анекдотичности ситуации.

Данная публикация заставляет в стотысячный раз задаваться вопросом: что это? И что вообще происходит с западными СМИ?

Разумеется, можно предположить, что «Вашингтон пост» просто продолжает свою антироссийскую линию и сама пошила этот невероятно кривой фейк, из которого со всех сторон торчат нитки.

Думается, что издание на самом деле получило некий документ, который ей выдали за «секретный доклад ГРУ», приняло его за чистую монету и сделало на его основе статью.

Это видится тем более вероятным, учитывая тему, находящуюся в центре сюжета. Украинские события трехгодичной давности уже давно потеряли свою актуальность для политической повестки США. Если бы американские журналисты (или спецслужбы) решили пустить новую антироссийскую информационную волну, они наверняка выбрали что-то более свежее и актуальное.

Не говоря уже о том, что тема предупреждений о фашистах на Майдане теперь звучит откровенно издевательски для Запада. Три года назад предостережения Москвы о популярности националистических, антисемитских и ксенофобских настроений среди «боевой» части Майдана вызывали насмешки со стороны Запада и обвинения в адрес Кремля в клевете на рвущийся к свободе и демократии народ Украины.