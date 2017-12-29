«В русском рэпе — Владимир Путин»

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Анатолий Тарасов
12:58 29.12.2017
Lifenews / Шоу бизнес

Рэпер Слава Машнов (он же Слава КПСС, он же Гнойный) выпустил на своем ютьюб-канале новый клип под названием «Владимир Путин».

Впервые трек был опубликован еще в ноябре. Его дебют состоялся на баттле против Эрнесто Заткнитесь и Майти Ди, который проходил на площадке Slovospb в рамках проекта «Рвать на битах».

 

«Кто, если не я, Владимир Путин? <…> В русском рэпе — Владимир Путин. <…> Этот мир не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался, я зазнался раньше, чем ты начал делать рэп», — читает Слава. Досталось и Алексею Навальному: Машнов сравнил политика с куклой Степашкой из передачи «Спокойной ночи, малыши!».

 

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
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