Впервые трек был опубликован еще в ноябре. Его дебют состоялся на баттле против Эрнесто Заткнитесь и Майти Ди, который проходил на площадке Slovospb в рамках проекта «Рвать на битах».
«Кто, если не я, Владимир Путин? <…> В русском рэпе — Владимир Путин. <…> Этот мир не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался, я зазнался раньше, чем ты начал делать рэп», — читает Слава. Досталось и Алексею Навальному: Машнов сравнил политика с куклой Степашкой из передачи «Спокойной ночи, малыши!».
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