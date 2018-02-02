В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) отменят все вынесенные с 1975 года решения по делам о правонарушениях, связанных с марихуаной. Об этом сообщает New York Post.

По оценкам прокуратуры, всего будут отменены три тысячи дел о правонарушениях, еще почти пять тысяч дел будут отправлены на пересмотр. «В Сан-Франциско постараются устранить ошибки, связанные с провальной войной с наркотиками в стране, которая велась в течение многих лет, и начать возмещать вред, нанесенный не только государству, но и, в частности, этническим общинам», — заявил окружной прокурор города Джордж Гаскон.

По его словам, судимость мешает американцам устроиться на работу, обзавестись жильем, а также во многом другом. По сведениям издания, с 1915 по 2016 год в Калифорнии более двух миллионов человек были арестованы из-за правонарушений, связанных с марихуаной.

С 1 января 2018 года в штате легализовано употребление каннабиса в рекреационных целях. Калифорнийцы старше 21 года могут хранить дома до 21 грамма марихуаны, а также выращивать ее в небольших количествах на законных основаниях.