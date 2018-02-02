В Сан-Франциско объявили амнистию наркоторговцам(2)

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Герман Бергер
21:25 01.02.2018
Lifenews / Интересно

В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) отменят все вынесенные с 1975 года решения по делам о правонарушениях, связанных с марихуаной. Об этом сообщает New York Post.

По оценкам прокуратуры, всего будут отменены три тысячи дел о правонарушениях, еще почти пять тысяч дел будут отправлены на пересмотр. «В Сан-Франциско постараются устранить ошибки, связанные с провальной войной с наркотиками в стране, которая велась в течение многих лет, и начать возмещать вред, нанесенный не только государству, но и, в частности, этническим общинам», — заявил окружной прокурор города Джордж Гаскон.

 

По его словам, судимость мешает американцам устроиться на работу, обзавестись жильем, а также во многом другом. По сведениям издания, с 1915 по 2016 год в Калифорнии более двух миллионов человек были арестованы из-за правонарушений, связанных с марихуаной.

 

С 1 января 2018 года в штате легализовано употребление каннабиса в рекреационных целях. Калифорнийцы старше 21 года могут хранить дома до 21 грамма марихуаны, а также выращивать ее в небольших количествах на законных основаниях.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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трава это не наркотик 22:43 01:02:2018

Поверьте мне, человеку прожившему в Ротердаме более двух лет. Даже если курить каждый вечер, то бросить элеметарно. 2-3 дня некий моральный дискомфорт и желание закурить, а через 3 дня вообще даже не думаеш об этом. Проветено. Нне курил уже более 5-и лет и нет никакого желания. Алкоголь затягивает намного плотнее. Именно по—этому трава запрещена, просто алкоголь никто т не будет пить. От травы некая «амораловка», а от алкоголя агресиия и ужастные похмельные амораловки.

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Александр Шерстобитов 22:51 01:02:2018

А как насчёт и не курить эту дрянь и не употре6лять алкоголь тоже? И обычный табак тоже чо-то, чем увлекаются нищие и дегенераты.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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