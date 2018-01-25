Несколько мужчин в Саудовской Аравии арестованы за съемку в видео, похожем на свадебное. Об этом сообщает BBC News 9 января, во вторник.

На видеозаписи гомосексуальная пара идет по ковру, разостланному на тротуаре, в то время, как остальные участники процессии посыпают их конфетти. Один из мужчин одет в белую одежду, на голове у него свадебная фата.

В полиции Мекки сообщили об аресте всех участников «свадьбы». Власти не сообщили имен арестованных и не уточнили, какие меры пресечения им грозят.

По информации американской правозащитной организации Human Rights Watch, в Саудовской Аравии нет закона, регулирующего сексуальную ориентацию или гендерную идентичность граждан. Однако судьи могу руководствоваться законами шариата для вынесения решений по вопросам внебрачных связей, гомосексуальных отношений и другого «аморального» поведения.

В стране действует закон о противодействии киберпреступности. Согласно которому криминальными считаются любые действия, нарушающие «общественный порядок, религиозные ценности, общественную мораль и частную жизнь».

В феврале 2017 года полиция Саудовской Аравии арестовала 35 граждан Пакистана, некоторые из которых были трансгендерами.