В Саудовской Аравии арестовали мужчин за «гей-свадьбу» (видео)(1)

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Герман Бергер
23:21 24.01.2018
В мире / Политика

Несколько мужчин в Саудовской Аравии арестованы за съемку в видео, похожем на свадебное. Об этом сообщает BBC News 9 января, во вторник.

На видеозаписи гомосексуальная пара идет по ковру, разостланному на тротуаре, в то время, как остальные участники процессии посыпают их конфетти. Один из мужчин одет в белую одежду, на голове у него свадебная фата.

 

В полиции Мекки сообщили об аресте всех участников «свадьбы». Власти не сообщили имен арестованных и не уточнили, какие меры пресечения им грозят.

 

По информации американской правозащитной организации Human Rights Watch, в Саудовской Аравии нет закона, регулирующего сексуальную ориентацию или гендерную идентичность граждан. Однако судьи могу руководствоваться законами шариата для вынесения решений по вопросам внебрачных связей, гомосексуальных отношений и другого «аморального» поведения.

 

 

В стране действует закон о противодействии киберпреступности. Согласно которому криминальными считаются любые действия, нарушающие «общественный порядок, религиозные ценности, общественную мораль и частную жизнь».

 

В феврале 2017 года полиция Саудовской Аравии арестовала 35 граждан Пакистана, некоторые из которых были трансгендерами.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Ринкевича туда нельзя командировывать 23:56 24:01:2018

Ну и вех остальных наших заднеприводных правителей вроде Муйжниекса, Шадурскиса и прочих. Побъют ведь камнями. Кстати Домбровскис уверен, что женился на пожилой даме ради прикрытия, как Галкин с Киркоровым на Пугачёве в своё время. Надо посоветовать гей-парады проводить в Абу-Даби, а не в Риге.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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