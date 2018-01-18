Всего за легализацию партнерских отношений собрано свыше десяти тысяч подписей.
Автор инициативы и председатель правления партии «За развитие Латвии» Юрис Пуце считает, что государство, приняв такой закон, сможет «занять активную позицию в решении важных для общества проблем».
Согласно опросу центра SKDS, 70% населения Латвии считает нормальным совместное проживание без брака.
При этом, как отмечает Delfi, доля жителей, согласных легализовать в Латвии однополые союзы, значительно ниже, но постепенно она растет. Так, если в 2011 году узаконить гражданские партнерства секс-меньшинств были согласны только 18% жителей Латвии (данные — SKDS), то в ноябре 2014-го, после сенсационного каминг-аута министра иностранных дел Эдагара Ринкевича, среди сторонников идеи оказалось уже 40% респондентов (данные — TNS Latvija).
В международном рейтинге ILGA-Europe, квалифицирующем страны по степени лояльности к секс-меньшинствам, в 2017 году Латвия занимала только 40-ю позицию, что является самым худшим показателем в Евросоюзе и на четыре позиции ниже, чем еще 3 года назад. Национальное законодательство практически игнорирует то обстоятельство, что каждый двадцатый человек на Земле имеет врожденную гомосексуальную ориентацию.
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Domāju, ka nepieņems. Un tas būtu labi.« ответить
О, как!? Первый раз согласен с тобой.« ответить
Kad tavu māti! Šī ir vienīgā reize!« ответить
Еще как примут.(((« ответить
А что там слышно про хождения в Аглону?« ответить
Этим радужным и голубым тоже место в колонне найдётся?
А что думают по этому поводу главы католической и протестантской епархий?
Что это они святой воды в рот понабирали?
Где их гневный голос в защиту семейных ценностей?
ЗРЯ ЧТО ЛИ ИЗБУ-ДРОЧИЛЬНЮ ЛАТЫШИ СТРОИЛИ...« ответить
Kādu citu komentāru var gaidīt no lielkrievu pederasta, kas grāmatu rokās nav turējis. Ptfū!« ответить
Nu ko tu tā uztraucies.« ответить
Они больны их надо лечить , как наркоманов ....и изолировать от общества . Эта как чума которая расползается по земле .« ответить
ну слава богу!у ринькевича уже и пара есть!страна пиидерастов лабздяяятских!уеебки хууутарские!« ответить
вымирание латвии ускориться« ответить