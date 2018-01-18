Сейм может легализовать однополые партнёрства в Латвии(20)

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Герман Бергер
19:45 17.01.2018
Политика / Политики

В Сейм подали инициативу о регистрации партнерских отношений, которая предусматривает легализацию как гетеро-, так и гомосексуальных союзов, за которую собрано более десяти тысяч подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Всего за легализацию партнерских отношений собрано свыше десяти тысяч подписей.

 

Автор инициативы и председатель правления партии «За развитие Латвии» Юрис Пуце считает, что государство, приняв такой закон, сможет «занять активную позицию в решении важных для общества проблем».

 

Согласно опросу центра SKDS, 70% населения Латвии считает нормальным совместное проживание без брака.

 

При этом, как отмечает Delfi, доля жителей, согласных легализовать в Латвии однополые союзы, значительно ниже, но постепенно она растет. Так, если в 2011 году узаконить гражданские партнерства секс-меньшинств были согласны только 18% жителей Латвии (данные — SKDS), то в ноябре 2014-го, после сенсационного каминг-аута министра иностранных дел Эдагара Ринкевича, среди сторонников идеи оказалось уже 40% респондентов (данные — TNS Latvija).

 

 

В международном рейтинге ILGA-Europe, квалифицирующем страны по степени лояльности к секс-меньшинствам, в 2017 году Латвия занимала только 40-ю позицию, что является самым худшим показателем в Евросоюзе и на четыре позиции ниже, чем еще 3 года назад. Национальное законодательство практически игнорирует то обстоятельство, что каждый двадцатый человек на Земле имеет врожденную гомосексуальную ориентацию.

 

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Vesti.lv / Фото
Комментарии (20)
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Latviešu patriots 19:58 17:01:2018

Domāju, ka nepieņems. Un tas būtu labi.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 19:58 20:08 17:01:2018

О, как!? Первый раз согласен с тобой.

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Latviešu patriots 20:17 17:01:2018

Kad tavu māti! Šī ir vienīgā reize!

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И не надейтесь 20:52 17:01:2018

Еще как примут.(((

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Да какая разница где и как. 20:57 17:01:2018

А что там слышно про хождения в Аглону?
Этим радужным и голубым тоже место в колонне найдётся?
А что думают по этому поводу главы католической и протестантской епархий?
Что это они святой воды в рот понабирали?
Где их гневный голос в защиту семейных ценностей?

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ПЕДУАРДАМ 19:59 17:01:2018

ЗРЯ ЧТО ЛИ ИЗБУ-ДРОЧИЛЬНЮ ЛАТЫШИ СТРОИЛИ...

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Latviešu patriots 20:12 17:01:2018

Kādu citu komentāru var gaidīt no lielkrievu pederasta, kas grāmatu rokās nav turējis. Ptfū!

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Jurists Putriotam 20:30 17:01:2018

Nu ko tu tā uztraucies.

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сл 20:44 17:01:2018

Они больны их надо лечить , как наркоманов ....и изолировать от общества . Эта как чума которая расползается по земле .

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креву окупант 20:58 17:01:2018

ну слава богу!у ринькевича уже и пара есть!страна пиидерастов лабздяяятских!уеебки хууутарские!

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резюме 21:16 17:01:2018

вымирание латвии ускориться

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123

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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