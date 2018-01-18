В Сейм подали инициативу о регистрации партнерских отношений, которая предусматривает легализацию как гетеро-, так и гомосексуальных союзов, за которую собрано более десяти тысяч подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Всего за легализацию партнерских отношений собрано свыше десяти тысяч подписей.

Автор инициативы и председатель правления партии «За развитие Латвии» Юрис Пуце считает, что государство, приняв такой закон, сможет «занять активную позицию в решении важных для общества проблем».

Согласно опросу центра SKDS, 70% населения Латвии считает нормальным совместное проживание без брака.

При этом, как отмечает Delfi, доля жителей, согласных легализовать в Латвии однополые союзы, значительно ниже, но постепенно она растет. Так, если в 2011 году узаконить гражданские партнерства секс-меньшинств были согласны только 18% жителей Латвии (данные — SKDS), то в ноябре 2014-го, после сенсационного каминг-аута министра иностранных дел Эдагара Ринкевича, среди сторонников идеи оказалось уже 40% респондентов (данные — TNS Latvija).

В международном рейтинге ILGA-Europe, квалифицирующем страны по степени лояльности к секс-меньшинствам, в 2017 году Латвия занимала только 40-ю позицию, что является самым худшим показателем в Евросоюзе и на четыре позиции ниже, чем еще 3 года назад. Национальное законодательство практически игнорирует то обстоятельство, что каждый двадцатый человек на Земле имеет врожденную гомосексуальную ориентацию.

Читайте по теме:

— Латвия готовится к грандиозному гей-параду, который пройдёт в Риге в течение 100 дней

— Комиссар Муйжниекс: Латвии нужны однополые браки!

— Как Латвия готовится легализовать однополые браки