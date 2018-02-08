В сейм вызвали психиатров (8)

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газета Сегодня
15:30 08.02.2018
газета Сегодня / Политика

Слуги народа вдруг выяснили, что в стране проблемы со здравоохранением, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Нет, не подумайте ничего плохого про наш парламент! «Психушка» вовсе не открыла свой филиал в сейме. А психиатрией депутаты занялись в свете скандала вокруг детской психоневрологической больницы «Айнажи». 

 

Напомним, что государственный правозащитник Юрис Янсонс и представители инспекции по качеству оказания медуслуг были шокированы увиденным в этом стационаре. В ходе проверки удалось констатировать многочисленные нарушения прав детей. Омбудсмен уже обратился в Генпрокуратуру с призывом начать уголовный процесс по фактам вопиющих нарушений. 

 

Болезни без истории 

 

Ну а пока прокурорские работники изучают представленные материалы, к расследованию скандала в больнице «Айнажи» решили приобщиться и депутаты из комиссии парламента по правам человека. Более часа депутаты обсуждали ситуацию в «Айнажи» в частности и во всей детской психиатрии в целом. 

 

Представитель омбудсмена Лайла Гравере рассказала о тех фактах, от которых даже людям с крепкой нервной системой становится не по себе. Так, в ходе проверки выяснилось, что медицинские карточки больных детишек зачастую или не заполнялись вовсе, или заполнялись частично и эпизодически. 

 

Одному мальчику было назначено судом принудительное медикаментозное лечение. Якобы лечение началось, но в течение всего года лечения в его медицинской карточке не было сделано ни одной отметки. Иными словами, неясно, делали пациенту уколы или нет. 

 

Еще один пример из практики работы медперсонала в «Айнажи»: врач начал заполнять историю болезни, но внезапно бросил это дело. Мол, как–нибудь потом запишу. Но это «потом» так и не наступило. 

 

Виноват дорогой бензин? 

 

Представители минздрава и Общества врачей Латвии весь этот беспредел объясняли традиционно: средств на здравоохранение до сих пор выделялось недостаточно, в том числе и на зарплаты самих врачей. И в результате на всю больницу «Айнажи» приходился лишь один врач–психиатр, который посещал детишек… два раза в неделю и очень спешил. 

 

«Извините, но если зарплата психиатра чуть более тысячи евро до уплаты налогов, то привлечь специалистов в эту больницу было крайне сложно. Ведь на бензин, чтобы добраться до этой клиники, врач потратит половину своего заработка!» — заметил президент Общества врачей Петерис Апинис. 

 

Нормативы предполагают, что на каждые 10 больных детишек должен быть один психиатр. В реальности же один психиатр обслуживал 75 пациентов! Разумеется, об обеспечении круглосуточного дежурства психиатра не могло быть и речи. 

 

Неправильная фиксация

 

Сейчас в свете скандала минздрав открыл глаза и начал исправлять ситуацию. За счет привлечения специалистов из Рижского психоневрологического центра больница «Айнажи» нынче обеспечена психиатрами. Вероятно, прекратятся и другие нарушения, связанные с «фиксацией» пациента. 

 

Опять–таки нормативные акты предусматривают, что привязывать больных детей к кровати можно лишь в том случае, если пациент направлен на принудительное лечение. Если же ребенок оказался в больнице добровольно, то есть по договоренности между родителями и детьми, то фиксацию производить нельзя. И уж тем более это нельзя делать на глазах других детей — «в назидание». Увы, все эти правила неоднократно нарушались. 

 

Спору нет: психически больные дети — это крайне сложный контингент, и, разумеется, не всегда все возможно делать по нормативам. Обстоятельства диктуют свое, особенно если психически больной ребенок своими действиями подвергает опасности и свою жизнь, и жизнь других детей. Но подчеркнем: как констатировал омбудсмен, речь все–таки идет о систематических нарушениях. 

 

К изучению приступить 

 

Депутаты полны решимости теперь изучить ситуацию во всех детских психоневрологических учреждениях, а затем и заняться проверкой психиатрических клиник для взрослых. 

 

Остается надеяться на то, что обещанная прибавка к жалованью доберется и до детских психиатров. Впрочем, от этого их больше не станет: на всю страну сейчас только 13 сертифицированных детских психиатров. Этого явно недостаточно. 

 

Цитаты 

 

«Персонала не хватает в целом по всей стране. Минздрав годами говорил, что отрасли не хватает финансирования. Мы не можем обеспечить хорошее лечение, если у нас нет врачей». 

 

Дайна Мурмане–Умбрашко, замгоссекретаря минздрава.

 

«В Латвии нет и не может быть идеальных условий одновременно для 80 детей с такими тяжелыми диагнозами. По нормативным актам, в больнице должен быть один врач на 10 больных детей. Должен быть дежурный врач ночью, но фактически руководитель больницы Илона Балоде работала одна в круглосуточном режиме». 

 

Петерис Апинис, президент Общества врачей. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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«Психушка» вовсе не открыла свой филиал в сейме 15:54 08:02:2018

А зря.

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Дык 15:58 08:02:2018

И я о том же.

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no ES 16:00 08:02:2018

Гуантанамо! Надо в Сейме с депутатами также поступить. Может, тогда что-либо до них дойдёт?

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Ivan 16:02 08:02:2018

Когда проверят все клиники, учреждения, психиатрические диспансеры, и так далее, без сомнений, "картина" прояснится , криминал и преступления буквально во всём, тесно завязаны правоохранители, которых самих проверять некому, проверяющих нужно проверять, ведь существовали плановые проверки и никто ничего не видел, латыши погрязли в коррупции, садистские опыты над детьми и взрослыми оправдывают отсутствием бензина и недостаточной зарплатой. Любая латышская отрасль , любые латышские учреждения и латышские госструктуры напрочь коррумпированы, все латышские документы условно достоверны, латыши абсолютно ничтожны.

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Latviešu patriots 16:16 08:02:2018

Ivanam. Tavā komentārā vārds "latvietis" jānomaina ar vārdu "krievs". Lūk tad tev būs taisnība!

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Похоже 16:32 08:02:2018

Latviešu patriots тихо, сам с собою, ведет беседу.))))

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Шон 16:18 08:02:2018

Там давно пора всех под контролем держать, у них там у всех параноя. Мечтают к России присоеденится особенно перед выборами Путина.))

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хек 16:20 08:02:2018

МЕДИЦИНСКАЯ МАФИЯ ЛАТВИИ
ЖИВЕТ... И ПРОЦВЕТАЕТ...
ЛАТЫШСКАЯ ПСИХИАТРИЯ - ЭТО УРОВЕНЬ
НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ БУХЕНВАЛЬД...
ЧЕЛОВЕК ПОПАВШИЙ В ЛАТЫШСКИЙ ДУРДОМ
СРАЗУ СТАНОВИТСЯ БЕСПРАВНЫМ ЖИВОТНЫМ....ТЫСЯЧИ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ВЫЕЗЖАЛИ ИЗ ЭТОГО ЛАТЫШСКОГО
ДУРДОМА ВПЕРЁД НОГАМИ НА КЛАДБИЩЕ...

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)