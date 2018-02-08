Слуги народа вдруг выяснили, что в стране проблемы со здравоохранением, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Нет, не подумайте ничего плохого про наш парламент! «Психушка» вовсе не открыла свой филиал в сейме. А психиатрией депутаты занялись в свете скандала вокруг детской психоневрологической больницы «Айнажи».

Напомним, что государственный правозащитник Юрис Янсонс и представители инспекции по качеству оказания медуслуг были шокированы увиденным в этом стационаре. В ходе проверки удалось констатировать многочисленные нарушения прав детей. Омбудсмен уже обратился в Генпрокуратуру с призывом начать уголовный процесс по фактам вопиющих нарушений.

Болезни без истории

Ну а пока прокурорские работники изучают представленные материалы, к расследованию скандала в больнице «Айнажи» решили приобщиться и депутаты из комиссии парламента по правам человека. Более часа депутаты обсуждали ситуацию в «Айнажи» в частности и во всей детской психиатрии в целом.

Представитель омбудсмена Лайла Гравере рассказала о тех фактах, от которых даже людям с крепкой нервной системой становится не по себе. Так, в ходе проверки выяснилось, что медицинские карточки больных детишек зачастую или не заполнялись вовсе, или заполнялись частично и эпизодически.

Одному мальчику было назначено судом принудительное медикаментозное лечение. Якобы лечение началось, но в течение всего года лечения в его медицинской карточке не было сделано ни одной отметки. Иными словами, неясно, делали пациенту уколы или нет.

Еще один пример из практики работы медперсонала в «Айнажи»: врач начал заполнять историю болезни, но внезапно бросил это дело. Мол, как–нибудь потом запишу. Но это «потом» так и не наступило.

Виноват дорогой бензин?

Представители минздрава и Общества врачей Латвии весь этот беспредел объясняли традиционно: средств на здравоохранение до сих пор выделялось недостаточно, в том числе и на зарплаты самих врачей. И в результате на всю больницу «Айнажи» приходился лишь один врач–психиатр, который посещал детишек… два раза в неделю и очень спешил.

«Извините, но если зарплата психиатра чуть более тысячи евро до уплаты налогов, то привлечь специалистов в эту больницу было крайне сложно. Ведь на бензин, чтобы добраться до этой клиники, врач потратит половину своего заработка!» — заметил президент Общества врачей Петерис Апинис.

Нормативы предполагают, что на каждые 10 больных детишек должен быть один психиатр. В реальности же один психиатр обслуживал 75 пациентов! Разумеется, об обеспечении круглосуточного дежурства психиатра не могло быть и речи.

Неправильная фиксация

Сейчас в свете скандала минздрав открыл глаза и начал исправлять ситуацию. За счет привлечения специалистов из Рижского психоневрологического центра больница «Айнажи» нынче обеспечена психиатрами. Вероятно, прекратятся и другие нарушения, связанные с «фиксацией» пациента.

Опять–таки нормативные акты предусматривают, что привязывать больных детей к кровати можно лишь в том случае, если пациент направлен на принудительное лечение. Если же ребенок оказался в больнице добровольно, то есть по договоренности между родителями и детьми, то фиксацию производить нельзя. И уж тем более это нельзя делать на глазах других детей — «в назидание». Увы, все эти правила неоднократно нарушались.

Спору нет: психически больные дети — это крайне сложный контингент, и, разумеется, не всегда все возможно делать по нормативам. Обстоятельства диктуют свое, особенно если психически больной ребенок своими действиями подвергает опасности и свою жизнь, и жизнь других детей. Но подчеркнем: как констатировал омбудсмен, речь все–таки идет о систематических нарушениях.

К изучению приступить

Депутаты полны решимости теперь изучить ситуацию во всех детских психоневрологических учреждениях, а затем и заняться проверкой психиатрических клиник для взрослых.

Остается надеяться на то, что обещанная прибавка к жалованью доберется и до детских психиатров. Впрочем, от этого их больше не станет: на всю страну сейчас только 13 сертифицированных детских психиатров. Этого явно недостаточно.

Цитаты

«Персонала не хватает в целом по всей стране. Минздрав годами говорил, что отрасли не хватает финансирования. Мы не можем обеспечить хорошее лечение, если у нас нет врачей».

Дайна Мурмане–Умбрашко, замгоссекретаря минздрава.

«В Латвии нет и не может быть идеальных условий одновременно для 80 детей с такими тяжелыми диагнозами. По нормативным актам, в больнице должен быть один врач на 10 больных детей. Должен быть дежурный врач ночью, но фактически руководитель больницы Илона Балоде работала одна в круглосуточном режиме».

Петерис Апинис, президент Общества врачей.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.