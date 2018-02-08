Нет, не подумайте ничего плохого про наш парламент! «Психушка» вовсе не открыла свой филиал в сейме. А психиатрией депутаты занялись в свете скандала вокруг детской психоневрологической больницы «Айнажи».
Напомним, что государственный правозащитник Юрис Янсонс и представители инспекции по качеству оказания медуслуг были шокированы увиденным в этом стационаре. В ходе проверки удалось констатировать многочисленные нарушения прав детей. Омбудсмен уже обратился в Генпрокуратуру с призывом начать уголовный процесс по фактам вопиющих нарушений.
Болезни без истории
Ну а пока прокурорские работники изучают представленные материалы, к расследованию скандала в больнице «Айнажи» решили приобщиться и депутаты из комиссии парламента по правам человека. Более часа депутаты обсуждали ситуацию в «Айнажи» в частности и во всей детской психиатрии в целом.
Представитель омбудсмена Лайла Гравере рассказала о тех фактах, от которых даже людям с крепкой нервной системой становится не по себе. Так, в ходе проверки выяснилось, что медицинские карточки больных детишек зачастую или не заполнялись вовсе, или заполнялись частично и эпизодически.
Одному мальчику было назначено судом принудительное медикаментозное лечение. Якобы лечение началось, но в течение всего года лечения в его медицинской карточке не было сделано ни одной отметки. Иными словами, неясно, делали пациенту уколы или нет.
Еще один пример из практики работы медперсонала в «Айнажи»: врач начал заполнять историю болезни, но внезапно бросил это дело. Мол, как–нибудь потом запишу. Но это «потом» так и не наступило.
Виноват дорогой бензин?
Представители минздрава и Общества врачей Латвии весь этот беспредел объясняли традиционно: средств на здравоохранение до сих пор выделялось недостаточно, в том числе и на зарплаты самих врачей. И в результате на всю больницу «Айнажи» приходился лишь один врач–психиатр, который посещал детишек… два раза в неделю и очень спешил.
«Извините, но если зарплата психиатра чуть более тысячи евро до уплаты налогов, то привлечь специалистов в эту больницу было крайне сложно. Ведь на бензин, чтобы добраться до этой клиники, врач потратит половину своего заработка!» — заметил президент Общества врачей Петерис Апинис.
Нормативы предполагают, что на каждые 10 больных детишек должен быть один психиатр. В реальности же один психиатр обслуживал 75 пациентов! Разумеется, об обеспечении круглосуточного дежурства психиатра не могло быть и речи.
Неправильная фиксация
Сейчас в свете скандала минздрав открыл глаза и начал исправлять ситуацию. За счет привлечения специалистов из Рижского психоневрологического центра больница «Айнажи» нынче обеспечена психиатрами. Вероятно, прекратятся и другие нарушения, связанные с «фиксацией» пациента.
Опять–таки нормативные акты предусматривают, что привязывать больных детей к кровати можно лишь в том случае, если пациент направлен на принудительное лечение. Если же ребенок оказался в больнице добровольно, то есть по договоренности между родителями и детьми, то фиксацию производить нельзя. И уж тем более это нельзя делать на глазах других детей — «в назидание». Увы, все эти правила неоднократно нарушались.
Спору нет: психически больные дети — это крайне сложный контингент, и, разумеется, не всегда все возможно делать по нормативам. Обстоятельства диктуют свое, особенно если психически больной ребенок своими действиями подвергает опасности и свою жизнь, и жизнь других детей. Но подчеркнем: как констатировал омбудсмен, речь все–таки идет о систематических нарушениях.
К изучению приступить
Депутаты полны решимости теперь изучить ситуацию во всех детских психоневрологических учреждениях, а затем и заняться проверкой психиатрических клиник для взрослых.
Остается надеяться на то, что обещанная прибавка к жалованью доберется и до детских психиатров. Впрочем, от этого их больше не станет: на всю страну сейчас только 13 сертифицированных детских психиатров. Этого явно недостаточно.
Цитаты
«Персонала не хватает в целом по всей стране. Минздрав годами говорил, что отрасли не хватает финансирования. Мы не можем обеспечить хорошее лечение, если у нас нет врачей».
Дайна Мурмане–Умбрашко, замгоссекретаря минздрава.
«В Латвии нет и не может быть идеальных условий одновременно для 80 детей с такими тяжелыми диагнозами. По нормативным актам, в больнице должен быть один врач на 10 больных детей. Должен быть дежурный врач ночью, но фактически руководитель больницы Илона Балоде работала одна в круглосуточном режиме».
Петерис Апинис, президент Общества врачей.
Эдуард ЭЛЬДАРОВ.
А зря.« ответить
И я о том же.« ответить
Гуантанамо! Надо в Сейме с депутатами также поступить. Может, тогда что-либо до них дойдёт?« ответить
Когда проверят все клиники, учреждения, психиатрические диспансеры, и так далее, без сомнений, "картина" прояснится , криминал и преступления буквально во всём, тесно завязаны правоохранители, которых самих проверять некому, проверяющих нужно проверять, ведь существовали плановые проверки и никто ничего не видел, латыши погрязли в коррупции, садистские опыты над детьми и взрослыми оправдывают отсутствием бензина и недостаточной зарплатой. Любая латышская отрасль , любые латышские учреждения и латышские госструктуры напрочь коррумпированы, все латышские документы условно достоверны, латыши абсолютно ничтожны.« ответить
Ivanam. Tavā komentārā vārds "latvietis" jānomaina ar vārdu "krievs". Lūk tad tev būs taisnība!« ответить
Latviešu patriots тихо, сам с собою, ведет беседу.))))« ответить
Там давно пора всех под контролем держать, у них там у всех параноя. Мечтают к России присоеденится особенно перед выборами Путина.))« ответить
МЕДИЦИНСКАЯ МАФИЯ ЛАТВИИ« ответить
ЖИВЕТ... И ПРОЦВЕТАЕТ...
ЛАТЫШСКАЯ ПСИХИАТРИЯ - ЭТО УРОВЕНЬ
НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ БУХЕНВАЛЬД...
ЧЕЛОВЕК ПОПАВШИЙ В ЛАТЫШСКИЙ ДУРДОМ
СРАЗУ СТАНОВИТСЯ БЕСПРАВНЫМ ЖИВОТНЫМ....ТЫСЯЧИ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ВЫЕЗЖАЛИ ИЗ ЭТОГО ЛАТЫШСКОГО
ДУРДОМА ВПЕРЁД НОГАМИ НА КЛАДБИЩЕ...