В Сейме хотят запретить информаторам КГБ участвовать в местных выборах

После проработки в комиссиях законопроект будет выставлен на голосование в Сейме.
В настоящее время запрет распространяется на кадровых сотрудников служб безопасности, служб разведки и контр-разведки бывшего СССР и ЛССР. Поправки в законе предусматривают распространение запрета на агентов и информаторов КГБ.
Инициатором законопроекта стал депутат Артус Кайминьш. По его словам, целью законопроекта является «защита демократических государственных уставов и национальной безопасности».
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