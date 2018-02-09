В Сейме хотят запретить информаторам КГБ участвовать в местных выборах

Сейм Латвии в четверг передал на рассмотрение комиссий законопроект, предусматривающий запрет бывшим агентам и информаторам КГБ на участие в муниципальных выборах, передает корреспондент РИА Новости.

После проработки в комиссиях законопроект будет выставлен на голосование в Сейме.

В настоящее время запрет распространяется на кадровых сотрудников служб безопасности, служб разведки и контр-разведки бывшего СССР и ЛССР. Поправки в законе предусматривают распространение запрета на агентов и информаторов КГБ.

Инициатором законопроекта стал депутат Артус Кайминьш. По его словам, целью законопроекта является «защита демократических государственных уставов и национальной безопасности».