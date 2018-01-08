В сейме обнаружили щупальца олигархов

Парламентская следственная комиссия перешла на секретный режим работы, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Закрыть нельзя открыть

На месте председателя Ингуны Судрабы я бы сделал все возможное и невозможное, чтобы продлить парламентское «следствие». Ведь в преддверии выборов такая комиссия — это гарантированный бесплатный предвыборный пиар для всех действующих лиц этого нафталинового скандала: и для членов следственной комиссии, и для самих «олигархов» и иже с ними, и для бывших работников антикоррупционного бюро, которые 5 лет расследовали «дело олигархов» и в результате расписались в своем бессилии.

Кстати, о бывших сотрудниках KNAB. Именно они и стали гостями парламентской следственной комиссии. Речь идет о Юте Стрике и Юрисе Юрашсе, которые нынче являются политиками — депутатами Рижской думы от оппозиционной Новой консервативной партии.

Чтобы можно было провести откровенные дебаты «без посторонних глаз» и популизма, члены парламентской комиссии проголосовали за то, чтобы это заседание проходило в секретном режиме. Юрашс и Стрике пытались возражать: им–то пиар перед выборами в сейм ой как нужен. Против закрытого заседания был и независимый депутат сейма Артусс Кайминьш. Он–то вообще в парламентской следственной комиссии не состоит, но регулярно является на заседания, чтобы пощекотать нервишки коллегам, напомнить о себе журналистам и дождаться, когда его со скандалом попросят выйти вон. И на сей раз Кайминьш кричал, что это абсурдное решение коллег — делать заседание комиссии закрытым в ситуации, когда председатель комиссии Ингуна Судраба не имеет допуска к гостайне.

Мафия бессмертна

Так или иначе, но комиссия почти два часа работала в обстановке секретности. Впрочем, это не помешало Юте Стрике в перерыве заседания выбежать к прессе, дабы «разоблачить» членов комиссии.

«Совершенно однозначно: и Судраба, и Марис Лея (прикомандированный к парламентской комиссии прокурор. — Поясн. авт.) ведут себя, как щупальца олигархов или как продолжение мафии», — заявила депутат столичного муниципалитета. Она убеждена, что Судраба, Лея и даже привлеченные к работе комиссии эксперты служат олигархам. «Я призываю эту мафиозную структуру уничтожить и прикончить. К сожалению, это можно сделать, только поменяв существующую власть в стране. Я другой возможности не вижу», — заявила Ю. Стрике, которая не скрывает своего желания участвовать в сеймовских выборах.

Что разозлило Стрике?

Поскольку заседание было закрытым, можно только предполагать, что же так разозлило госпожу Стрике и ее партайгеноссе Юрашса, который тоже крайне нелестно отозвался о работе этой парламентской комиссии. По слухам, экс–сотрудник KNAB была недовольна тем, что Судраба и прокурор Лея пытались узнать, не сама ли госпожа Стрике и ее коллега Юрашс передали журналу IR секретные материалы уголовного дела, а именно — записи прослушки разговоров олигархов в гостинице «Ридзене».

Передача оперативных материалов уголовного процесса уже образует состав преступления. Также прокурор, возможно, намекал на то, что Стрике и Юрашс сами проявили непрофессионализм в расследовании уголовного дела, а теперь все пытаются свалить на прокуратуру. Кстати, генпрокурор Янис Калнмейерс, также вызванный на это закрытое заседание парламентской комиссии, категорически отрицал все упреки в адрес прокуратуры по поводу якобы нежелания поддерживать расследование по «делу олигархов».

Комиссия прикажет долго жить

Итак, уже через неделю парламентская следственная комиссия должна представить сейму доклад о результатах своей работы. По информации из кулуаров власти, можно сделать вывод, что большинство депутатов сейма выступают за прекращение этого бессмысленного парламентского расследования.

Иными словами, скорее всего мандат комиссии Судрабы не продлят. И политикам нужно будет искать другие способы, как снова реанимировать этот старый скандал. Напомним: он возник после того, как журнал IR обнародовал секретные материалы прослушки разговоров олигархов в гостинице «Ридзене» в период с 2009 по 2011 год.

Следствие по «делу олигархов» длилось более 5 лет, но в итоге уголовные процессы были прекращены за отсутствием состава преступления.

Цитаты

«У меня сегодня была возможность услышать, как себя ведут люди, которые служат олигархам».

Юта Стрике, экс–замначальника KNAB, депутат Рижской думы от Новой консервативной партии.

«Само создание парламентской комиссии было правильным, но деятельность комиссии стала большим фарсом».

Юрис Юрашс, экс–следовать KNAB, депутат Рижской думы от Новой консервативной партии.

«В организации расследования по «делу олигархов» были допущены огромные ошибки».

Ингуна Судраба, депутат сейма, об уголовном процессе, который завершился безрезультатно.

Абик ЭЛКИН.