Вчера новый председатель комиссии сейма по нацбезопасности Инесе Либиня–Эгнере в прямом эфире LNT согласилась с высказыванием спикера парламента Инарой Мурниецей о том, что вмешательство Кремля в латвийские выборы в сейм возможно.
«Риск очень реальный», — заявила госпожа Либиня–Эгнере и посетовала на то, что распространяемые российскими СМИ фальшивые новости очень сложно контролировать.
«Нам остается только разъяснять свою позицию и образовывать избирателей», — сказала глава парламентской комиссии.
Говоря об отношениях с Россией, госпожа Либиня–Эгнере заявила, что наши отношения не столь дружественные потому, что «в России демократия находится под угрозой» и мы вынуждены на это указывать.
«Мы должны поддерживать неправительственный сектор в России, должны поддерживать тех россиян, которые борются за демократию в России. Нас беспокоит соблюдение прав человека в России», — продолжила председатель комиссии по нацбезопасности.
Абик ЭЛКИН.
Симпатичная женщина.« ответить
Она ещё и умница! Может она нас выведет из этого нацыстского болота. Народу нужен лидер, который сможет вывести народ из дерьма, в котором оказался из-за уродов, которые служат Соросу.« ответить
Где они этих Ибиней набирают? одна другой тупее« ответить
Дебил, посмотри в зеркало.« ответить
Нас беспокоит соблюдение прав человека в России», АГА А ЛАПТИИ ВАС НИКУЯ НЕ БЕСПОКОИТ?« ответить
Идиота кусок!« ответить
Научись читать между строк!
Идиота кусок!« ответить
Научись читать между строк!.
Научись читать между строк!. А ТЫ СОСАТЬ ЛИЗАТЬ МЕЖДУ НОГ ЧМО« ответить
Egneres kundzei pilnīga taisnība! 100% atbalstu!« ответить
К тебе,ушлёпок лично приедут Путин и Шойгу и попросят проголосовать за Жданок,лечись не полноценный.« ответить
тупые подпиндосовские шавки« ответить
Точно тупые! Но самое страшное то, что эти тупые не понимают, что они ТУПЫЕ!« ответить
Точно тупые! Но самое страшное то, что эти тупые не понимают, что они ТУПЫЕ!.« ответить