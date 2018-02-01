Латвия решила не отставать от тех стран, которым уже понравилось обвинять Россию во вмешательстве в их избирательный процесс, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Вчера новый председатель комиссии сейма по нацбезопасности Инесе Либиня–Эгнере в прямом эфире LNT согласилась с высказыванием спикера парламента Инарой Мурниецей о том, что вмешательство Кремля в латвийские выборы в сейм возможно.

«Риск очень реальный», — заявила госпожа Либиня–Эгнере и посетовала на то, что распространяемые российскими СМИ фальшивые новости очень сложно контролировать.

«Нам остается только разъяснять свою позицию и образовывать избирателей», — сказала глава парламентской комиссии.

Говоря об отношениях с Россией, госпожа Либиня–Эгнере заявила, что наши отношения не столь дружественные потому, что «в России демократия находится под угрозой» и мы вынуждены на это указывать.

«Мы должны поддерживать неправительственный сектор в России, должны поддерживать тех россиян, которые борются за демократию в России. Нас беспокоит соблюдение прав человека в России», — продолжила председатель комиссии по нацбезопасности.

Абик ЭЛКИН.