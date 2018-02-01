В сейме переживают за россиян (17)

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газета Сегодня
15:30 31.01.2018
газета Сегодня / Политика

Латвия решила не отставать от тех стран, которым уже понравилось обвинять Россию во вмешательстве в их избирательный процесс, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Вчера новый председатель комиссии сейма по нацбезопасности Инесе Либиня–Эгнере в прямом эфире LNT согласилась с высказыванием спикера парламента Инарой Мурниецей о том, что вмешательство Кремля в латвийские выборы в сейм возможно. 

 

«Риск очень реальный», — заявила госпожа Либиня–Эгнере и посетовала на то, что распространяемые российскими СМИ фальшивые новости очень сложно контролировать. 

 

«Нам остается только разъяснять свою позицию и образовывать избирателей», — сказала глава парламентской комиссии. 

 

Говоря об отношениях с Россией, госпожа Либиня–Эгнере заявила, что наши отношения не столь дружественные потому, что «в России демократия находится под угрозой» и мы вынуждены на это указывать. 

 

«Мы должны поддерживать неправительственный сектор в России, должны поддерживать тех россиян, которые борются за демократию в России. Нас беспокоит соблюдение прав человека в России», — продолжила председатель комиссии по нацбезопасности. 

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (17)
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Однако 15:41 31:01:2018

Симпатичная женщина.

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русофобов надо судить! 15:55 31:01:2018

Она ещё и умница! Может она нас выведет из этого нацыстского болота. Народу нужен лидер, который сможет вывести народ из дерьма, в котором оказался из-за уродов, которые служат Соросу.

« ответить
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ВАСЯ 15:55 31:01:2018

Где они этих Ибиней набирают? одна другой тупее

« ответить
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ХуюВасе 16:00 31:01:2018

Дебил, посмотри в зеркало.

« ответить
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Нас беспокоит соблюдение прав человека в России», 15:59 31:01:2018

Нас беспокоит соблюдение прав человека в России», АГА А ЛАПТИИ ВАС НИКУЯ НЕ БЕСПОКОИТ?

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тупорылому 16:02 31:01:2018

Идиота кусок!
Научись читать между строк!

« ответить
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тупорылому 16:04 31:01:2018

Идиота кусок!
Научись читать между строк!.

« ответить
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Научись читать между строк!. 16:07 31:01:2018

Научись читать между строк!. А ТЫ СОСАТЬ ЛИЗАТЬ МЕЖДУ НОГ ЧМО

« ответить
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Latviešu patriots 16:22 31:01:2018

Egneres kundzei pilnīga taisnība! 100% atbalstu!

« ответить
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Latviešu pidopatriotam 16:37 31:01:2018

К тебе,ушлёпок лично приедут Путин и Шойгу и попросят проголосовать за Жданок,лечись не полноценный.

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ин-на 16:23 31:01:2018

тупые подпиндосовские шавки

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согласен 16:35 31:01:2018

Точно тупые! Но самое страшное то, что эти тупые не понимают, что они ТУПЫЕ!

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согласен 16:36 31:01:2018

Точно тупые! Но самое страшное то, что эти тупые не понимают, что они ТУПЫЕ!.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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