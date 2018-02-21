В семье латвийского музыканта Рихарда Залюпе произошла трагедия (18)

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Виталий Вавилкин
13:30 21.02.2018
Lifenews / Знаменитость

В семье популярного латвийского музыканта Рихарда Залюпе произошла трагедия – у его супруги Сондры обнаружен рак.

Женщина обратилась за помощью к латвийской общественности, сообщает ziedot.lv.

 

Сондре 31 год, она является мамой годовалого малыша. В своей профессиональной жизни женщина всегда следовала своему сердцу – руководила отделом общественных отношений Латвийского Национального симфонического оркестра, а также поддерживала ряд латвийских музыкальных проектов. На данный момент, однако, жизнь Сондры омрачила тяжелая болезнь.

 

Незадолго до рождения ребенка Сондра заметила какие-то внешние изменения родинки на руке. Врач назначил операцию. Увы, послеоперационные результаты подтвердили опасения – меланома. Была назначена еще одна операция, чтобы удалить остатки опухоли, проведена дополнительная терапия. Все было относительно хорошо, пока в январе женщину не стали мучать сильные боли в животе. Попав в больницу, Сондра узнала, что опухоль распространилась на кожу живота и спины. Это был шок!

 

“Я до сих пор не могу осознать, что происходит. Ну уже сейчас я благодарна каждому человеку, которые присутствует в жизни моей и нашей семьи. Я благодарна друзьям, родственникам, бабушкам и дедушкам, которые приехали из Талсы и Лиепаи, чтобы позаботиться о нас и ребенке. Мне крайне трудно принять эту ситуацию, ведь я сама привыкла быть поддержкой для других, но верю, что у всего этого есть какой-то высший смысл. Надеюсь, что моя борьба вдохновит других любить, поддерживать и наслаждаться каждым днем, который нам дан рядом с любимыми в этом полном чудес мире”, — рассказывает Сондра.

 

В случае диагноза Сондры консилиум врачей решил бороться с болезнью женщины комбинацией двух медикаментов, из которых лишь один (Vemurafenib) частично оплачивается государством. Второй же (Cobimetinib) нужно покупать лично. Сумма лечения за месяц составляет до 13 128. Весь курс составляет, как минимум, год. Родственники женщины собрали около 10 000 евро, еще 4000 Сондре выделили после благотворительного концерта, часть медикаментов можно получить бесплатно, но полная сумма лечения составляет 81 887. Лишь терапия с использованием новейших дает надежду на выздоровление.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (18)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 13:42 21:02:2018

ВО,МЛЯ.У ЛАТЫШСКОЙ ЗАЛУПЫ РАК НАШЛИ!!!!!!

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Доктор 13:48 21:02:2018

Думаешь с тобой такое не может произойти? Но мучиться ты не будешь, нет мозгов - нет боли.

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Latviešu patriots 13:50 21:02:2018

Novēlu lai tevi dzīvu ieliek zārkā, un krematorijā sadedzina!

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латышской петушне И их союзникам... 14:02 21:02:2018

АГА,ЩА ФСЁ БРОШУ...
И
БУДУ ЛАТЫШСКИМ НАЦИСТСКИМ ЗАЛЮПАМ СОЧЮЙСТВОВАТЬ...

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!!! 20:17 21:02:2018

ПРИВЕТу из ПСКОВА
Ну и сволочь же ты...

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Latviešu patriots 13:51 21:02:2018

тут пол латвии раком болеет и что?каждой зооолупе теперь деньги будем собирать?пускай попросит денег у своего правительство которая она выбрала!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 13:57 21:02:2018

СОЛЬНЫЙ ДУЭТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА
ЗАЛЮПА СРАКОМ И БАРАБАН с ОРКЕСТРОМ....
МУЗЫКА Р.ПАЛТУСА СЛОВА ЛАПСАТОГО
"ПИПЕЛИС ун ПАУТИ ир ИСТИЕ КОСМОНАУТИ!"

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Latviešu patriots 14:08 21:02:2018

Tipisks krievu deģenerāts, bez smadzenēm, bez kultūras, kuru pārdzērušies vecāki pēc dzemdībām izmetuši notekgrāvī!

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ЛАТВЕШУ ПАТРИОТИЕМ 15:03 21:02:2018

MACH" MAL SEINE MAUL ZU!!! LETTISCHE SCHWEINE!!!!!!

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Мах 14:23 21:02:2018

Да закройте вы комментарии к этой статье. Неадекваты же пишут бред всякий.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:39 21:02:2018

ДА КАК МОЖНО ЭТУ ПРЕСТУПНУЮ НАЦИСТСКУЮ БАНДУ ЛАТЫШСКИХ УБЛЮДКОВ,
КОТОРЫЕ
РАЗВАЛИЛИ И ОБОКРАЛИ ВСЮ ЛАТВИЮ,ВОСПРИНИМАТЬ СЕРЬЁЗНО?!
СЕРЬЁЗНО МОЖНО ВОСПРИНИМАТЬ ШВЕЙЦАРИЮ,ГЕРМАНИЮ,НОРВЕГИЮ,ДАНИЮ,ФИНЛЯНДИЮ.
ГДЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭТИХ СТРАН СТАРАЮТСЯ ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ,ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА...
А ЛАТЫШИ - ЭТО ГРЯЗНЫЕ,ТУПЫЕ и ВОНЮЧИЕ СВИНЬИ,
КОТОРЫЕ
СВОИМ ЛАТЫШСКИМ ЯЗЫКОМ ВЫЛИЗЫВАЮТ ИНТИМНЫЕ МЕСТА
СВОИМ
ОЧЕРЕДНЫМ ХОЗЯМ.....
ЭТИ ВОНЮЧИЕ ЛАТЫШСКИЕ СВИНЬИ,РАЗВАЛИЛИ ВСЮ ЭКОНОМИКУ,
И
БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ!!!!И ОКАЗЫВАЕТСЯ В ЭТОМ КРЕМЛЬ ВИНОВАТ!!!!
ЛАТЫШ - ЭТО ПРОФЕССИЯ ИЛИ ДИАГНОЗ???!!!

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Этому, который с приветом, из Пскова 15:35 21:02:2018

И за что у тебя в дурке санитарам платят? Или галоперидол на исходе?

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:31 21:02:2018

Я ТАК ИНТЕЛЛИГЕНТНО АККУРАТЕН,
И ГРУБО ТАК ПО-ДЕДОВСКИ РАНИМ -
ПОШЛИ ВЫ наХУ..СКОПОМ.БОГА РАДИ.
ЕВРОПОЙ ВСКОРМЛЕНЫ ЛАТЫШСКИЕ ..ЛЯДИ.
ЗАПОМНИТЕ - Я НЕПОКОЛЕБИМ....

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Доктор 16:56 21:02:2018

В палате №6 ещё и не такие пациенты есть. Этот просто жалкий дурачёк с Capsom головного мозга.

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латышской петушне И их союзникам... 17:29 21:02:2018

ДОКТОР,на ТЕБЯ ПОССАТЬ.....ИЛИ ТЫ САМ ОСТЫНЕШЬ?!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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