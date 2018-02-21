В семье популярного латвийского музыканта Рихарда Залюпе произошла трагедия – у его супруги Сондры обнаружен рак.

Женщина обратилась за помощью к латвийской общественности, сообщает ziedot.lv.

Сондре 31 год, она является мамой годовалого малыша. В своей профессиональной жизни женщина всегда следовала своему сердцу – руководила отделом общественных отношений Латвийского Национального симфонического оркестра, а также поддерживала ряд латвийских музыкальных проектов. На данный момент, однако, жизнь Сондры омрачила тяжелая болезнь.

Незадолго до рождения ребенка Сондра заметила какие-то внешние изменения родинки на руке. Врач назначил операцию. Увы, послеоперационные результаты подтвердили опасения – меланома. Была назначена еще одна операция, чтобы удалить остатки опухоли, проведена дополнительная терапия. Все было относительно хорошо, пока в январе женщину не стали мучать сильные боли в животе. Попав в больницу, Сондра узнала, что опухоль распространилась на кожу живота и спины. Это был шок!

“Я до сих пор не могу осознать, что происходит. Ну уже сейчас я благодарна каждому человеку, которые присутствует в жизни моей и нашей семьи. Я благодарна друзьям, родственникам, бабушкам и дедушкам, которые приехали из Талсы и Лиепаи, чтобы позаботиться о нас и ребенке. Мне крайне трудно принять эту ситуацию, ведь я сама привыкла быть поддержкой для других, но верю, что у всего этого есть какой-то высший смысл. Надеюсь, что моя борьба вдохновит других любить, поддерживать и наслаждаться каждым днем, который нам дан рядом с любимыми в этом полном чудес мире”, — рассказывает Сондра.

В случае диагноза Сондры консилиум врачей решил бороться с болезнью женщины комбинацией двух медикаментов, из которых лишь один (Vemurafenib) частично оплачивается государством. Второй же (Cobimetinib) нужно покупать лично. Сумма лечения за месяц составляет до 13 128. Весь курс составляет, как минимум, год. Родственники женщины собрали около 10 000 евро, еще 4000 Сондре выделили после благотворительного концерта, часть медикаментов можно получить бесплатно, но полная сумма лечения составляет 81 887. Лишь терапия с использованием новейших дает надежду на выздоровление.