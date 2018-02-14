В сети критикуют длину брюк Меган Маркл

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Люблю!
18:40 13.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Сегодня, 13 февраля, Меган Маркл и принц Гарри порадовали своих поклонников очередным официальным выходом, но никто не ожидал, что Меган и ее стилист могут промахнуться с выбором наряда.

В целом, как отмечают пользователи соцсетей, образ Маркл получился стильным и подходящим под мероприятие: пальто в шотландскую клетку от Burberry, черная водолазка, сумка на цепочке от Strathberry... Портят его лишь широкие брюки от Veronica Beard. И даже не сами брюки, а их длина.

 

 

«Любимая длина брюк Виктории Бекхэм =) Она бы похвалила»; «Брюки подарила Бекхэм??? С длиной явно мимо»; «Брюки не для такой погоды, обтерла всю грязь, да и края брючин все обтоптала. Выглядит неряшливо», — вторят Сплетницы западным модным «критикам».

 

 

 

Spletnik / Фото
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