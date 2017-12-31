Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, посоветовав согражданам заботиться о родителях и детях, простить друг другу ошибки и обиды, «обнять и признаться в любви».

«Важные перемены обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей», — сказал Путин.

Новогоднее поздравление главы государства появилось на YouTube, 50 минут назад его увидели по телевизору жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов самых восточных районов России, где новый год встречают раньше — в соответствии со своим часовым поясом.