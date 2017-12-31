«Важные перемены обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей», — сказал Путин.
Новогоднее поздравление главы государства появилось на YouTube, 50 минут назад его увидели по телевизору жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов самых восточных районов России, где новый год встречают раньше — в соответствии со своим часовым поясом.
a nuka latviiskije vatniki bystra na kaleni i malitesja velikomu kormcimu hanu krymskamu rzu njemagu« ответить
да кто этого петуха и педофила пуйло слушает ,только дауны рашкастанские« ответить
Дорогие россияне! Двадцать лет назад страна была в говне, на прошлой неделе в говне. И сегодня в говне. Ситуация стабилизировалась.« ответить
Надеюсь в этом году этого недомерка защёкина кончат в сортире...« ответить
Ты урод-биомусор уже накалякал тут на годиков 5-6.« ответить
Придётся отсидеть, там тебя вылечат.
Путин хйо ла ла ла ла..« ответить
пуйловцы тупые на колени все ,царек ваш самозванец и ворюга по бумаге читает .аха ха ха« ответить
Последний год подлой и мерзкой страны рашки...« ответить
Pareizi, galvenais apskauties, aizmirst Putina kļūdas un vēlāk par viņu nobalsot.. Ha ha ha« ответить
Ущербные пассажиры" narоd и Ванятка"- и др.упыри (тролли-эльфы)-брысь под шконку!!хахаха« ответить
Kranci, pie kājas, marš pie Putina pēc kauliņa.« ответить
плешивое чмо старое и гнилое и все пу т лерасты чмори гнутые« ответить