В Сети появилось новогоднее обращение Путина (+ВИДЕО)(19)

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Виталий Вавилкин
15:18 31.12.2017
В мире

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, посоветовав согражданам заботиться о родителях и детях, простить друг другу ошибки и обиды, «обнять и признаться в любви».

«Важные перемены обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей», — сказал Путин.

 

Новогоднее поздравление главы государства появилось на YouTube, 50 минут назад его увидели по телевизору жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов самых восточных районов России, где новый год встречают раньше — в соответствии со своим часовым поясом.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (19)
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narod 15:28 31:12:2017

a nuka latviiskije vatniki bystra na kaleni i malitesja velikomu kormcimu hanu krymskamu rzu njemagu

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ин-на 19:52 31:12:2017

да кто этого петуха и педофила пуйло слушает ,только дауны рашкастанские

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С новым годом, собаки! 20:37 31:12:2017

Дорогие россияне! Двадцать лет назад страна была в говне, на прошлой неделе в говне. И сегодня в говне. Ситуация стабилизировалась.

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Ваня 15:52 31:12:2017

Надеюсь в этом году этого недомерка защёкина кончат в сортире...

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быдлу 16:33 31:12:2017

Ты урод-биомусор уже накалякал тут на годиков 5-6.
Придётся отсидеть, там тебя вылечат.

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Ваня 16:53 31:12:2017

Путин хйо ла ла ла ла..

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Карина(I.D.) 19:48 31:12:2017

пуйловцы тупые на колени все ,царек ваш самозванец и ворюга по бумаге читает .аха ха ха

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Ваня 15:53 31:12:2017

Последний год подлой и мерзкой страны рашки...

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Latviešu patriots 16:05 31:12:2017

Pareizi, galvenais apskauties, aizmirst Putina kļūdas un vēlāk par viņu nobalsot.. Ha ha ha

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Читатель 16:06 31:12:2017

Ущербные пассажиры" narоd и Ванятка"- и др.упыри (тролли-эльфы)-брысь под шконку!!хахаха

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Latviešu patriots 16:21 31:12:2017

Kranci, pie kājas, marš pie Putina pēc kauliņa.

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ин-на 19:46 31:12:2017

плешивое чмо старое и гнилое и все пу т лерасты чмори гнутые

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

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