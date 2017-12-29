В сети возмутились продажей игрушечных пенисов для девочек(3)

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NoNaMe
Тимур Пушкарев
14:00 29.12.2017
Lifenews / Курьезы

Сайт с необычными товарами открыла американка Сара Дейсач (Searah Deysach) из Чикаго. Она начала заниматься этим, так как ее дочь считает себя мальчиком, и ей захотелось помочь ребенку.

Товары предназначены для того, чтобы дети могли носить их у себя под штанами, создавая иллюзию объема. Доступны разные цвета: кешью, фундука и карамели, а также модели для детей от пяти до восьми лет.

 

Помимо этого, в ассортименте сайта есть устройства, позволяющие девочкам и женщинам справлять нужду стоя. Как отмечается в описании, их можно носить под одеждой целый день.

 

Сайт привлек внимание пользователей социальной сети Facebook и разозлил нескольких пользователей. Многие из них недоумевают, как у семилетней девочки может появиться желание ходить в туалет стоя.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Hrl 14:48 29:12:2017

Дебилы!!!

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ваня 14:58 29:12:2017

нет,западные ценности

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ыыы 19:30 29:12:2017

А Latviešu patriots сидя писает и стоя какает...

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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