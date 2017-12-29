NoNaMe

Сайт с необычными товарами открыла американка Сара Дейсач (Searah Deysach) из Чикаго. Она начала заниматься этим, так как ее дочь считает себя мальчиком, и ей захотелось помочь ребенку.

Товары предназначены для того, чтобы дети могли носить их у себя под штанами, создавая иллюзию объема. Доступны разные цвета: кешью, фундука и карамели, а также модели для детей от пяти до восьми лет.

Помимо этого, в ассортименте сайта есть устройства, позволяющие девочкам и женщинам справлять нужду стоя. Как отмечается в описании, их можно носить под одеждой целый день.

Сайт привлек внимание пользователей социальной сети Facebook и разозлил нескольких пользователей. Многие из них недоумевают, как у семилетней девочки может появиться желание ходить в туалет стоя.