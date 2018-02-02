В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году(4)

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nv-online.info
Тимур Пушкарев
15:21 01.02.2018
Наша Латвия / Социум

До сих пор в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) выписан миллион рецептов, в том числе 70% в этом году, после того, как выписывание электронных рецептов на компенсируемые лекарства стало обязательным, сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Большинство электронных рецептов пациенты уже использовали, купив по ним лекарства более 827 000 раз. По крайней мере один раз выдавали лекарство по электронному рецепту более 2000 фармацевтов и их ассистентов.

 

По словам представителя НСЗ, все более активно используются и другие услуги СЭЗ. В систему поступила информация о 117 тыс. заключений визуальной диагностики, а данные о состоянии здоровья пациентов, в том числе диагнозах, аллергиях, регулярно принимаемых лекарствах, вводились в систему более 14 тыс. раз.

 

НСЗ напоминает, что ответственные специалисты следят за работой системы и консультируют медицинских работников. По признаниям пользователей системы, ее функциональность за последние две недели существенно возросла.

 

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 15:27 01:02:2018

Nu lūk sistēma ir stabilizējusies, un normāli strādā! Veselības ministrija malači!

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Зоя 16:15 01:02:2018

Все чтоб пркупали только в Латвии, но не где то в другои стране, где дешевле.

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CCCP 16:25 01:02:2018

Глисты как я разработали систему электронного здравоохранения (СЭЗ) - конечно мы дебилы, дураки и идиоты. Слава богу что вы смогли спасти ситуацию. Спасибо вам, нашим Русским жителям Латвии.

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narod 18:04 01:02:2018

соси куй европейский, крым наш, тупой скакуас ))))

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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