Большинство электронных рецептов пациенты уже использовали, купив по ним лекарства более 827 000 раз. По крайней мере один раз выдавали лекарство по электронному рецепту более 2000 фармацевтов и их ассистентов.
По словам представителя НСЗ, все более активно используются и другие услуги СЭЗ. В систему поступила информация о 117 тыс. заключений визуальной диагностики, а данные о состоянии здоровья пациентов, в том числе диагнозах, аллергиях, регулярно принимаемых лекарствах, вводились в систему более 14 тыс. раз.
НСЗ напоминает, что ответственные специалисты следят за работой системы и консультируют медицинских работников. По признаниям пользователей системы, ее функциональность за последние две недели существенно возросла.
Nu lūk sistēma ir stabilizējusies, un normāli strādā! Veselības ministrija malači!« ответить
Все чтоб пркупали только в Латвии, но не где то в другои стране, где дешевле.« ответить
Глисты как я разработали систему электронного здравоохранения (СЭЗ) - конечно мы дебилы, дураки и идиоты. Слава богу что вы смогли спасти ситуацию. Спасибо вам, нашим Русским жителям Латвии.« ответить
соси куй европейский, крым наш, тупой скакуас ))))« ответить