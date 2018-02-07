В шаге от исполнения мечты: Порзиньгис получил тяжелейшую травму(+ВИДЕО)(2)

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Виталий Вавилкин
15:10 07.02.2018
Спорт / Спортсмены

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристап Порзиньгис во время матча чемпионата НБА против «Милуоки» (89:103) получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт НБА.

Во второй четверти латвийский баскетболист неудачно приземлился после данка, когда вывел «Никс» вперед (31:30), после чего покинул площадку лишь с помощью партнеров по команде. На тот момент он набрал 10 очков за 11 минут.

 

Через час после матча «Нью-Йорк» подвердил, что форвард получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Травма очень тяжелая: обычно в таких случаях восстанавливаются как минимум 9 месяцев, но, иногда, лечение затягивается на год. Предполагается, что в ближайшее время Порзиньгису будет проведена операция, после чего будут названы примерные сроки восстановления.

 

18 февраля состоится «Матч звезд НБА». Порзиньгис, мечтающий всю свою жизнь об участии в данном соревновании, должен был впервые прнять в нем участие, но теперь очевидно, что он пропустит мероприятиие. Также форвард не сможет помочь сборной Латвии летом в квалификации к чемпионату мира, и, вероятно, пропустит начало следующего сезона в НБА.

Delfi / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 15:19 07:02:2018

Izsaku līdzjūtību, veseļojies Kristap, Latviešu tauta jūt tev līdz.

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ринька обосраааные стринги 15:24 07:02:2018

задрал этот берзиньш!уж лучше бы здооох!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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