Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристап Порзиньгис во время матча чемпионата НБА против «Милуоки» (89:103) получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт НБА.

Во второй четверти латвийский баскетболист неудачно приземлился после данка, когда вывел «Никс» вперед (31:30), после чего покинул площадку лишь с помощью партнеров по команде. На тот момент он набрал 10 очков за 11 минут.

Через час после матча «Нью-Йорк» подвердил, что форвард получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Травма очень тяжелая: обычно в таких случаях восстанавливаются как минимум 9 месяцев, но, иногда, лечение затягивается на год. Предполагается, что в ближайшее время Порзиньгису будет проведена операция, после чего будут названы примерные сроки восстановления.

18 февраля состоится «Матч звезд НБА». Порзиньгис, мечтающий всю свою жизнь об участии в данном соревновании, должен был впервые прнять в нем участие, но теперь очевидно, что он пропустит мероприятиие. Также форвард не сможет помочь сборной Латвии летом в квалификации к чемпионату мира, и, вероятно, пропустит начало следующего сезона в НБА.