Начиная с 1 января 2018 года в Швейцарии однополые партнеры, а также гетеросексуальные пары, живущие в гражданском партнерстве, получили право усыновлять детей своих партнеров. До сих пор право усыновлять/удочерять детей супругов имели только лица, состоящие в официальном гетеросексуальном браке.

Однако, однополые пары по-прежнему не имеют права усыновлять детей, которые биологически не связаны ни с одним из родителей. Тем самым в Швейцарии, как и раньше, имеет место правовая коллизия, в рамках которой одинокий гомосексуал сможет усыновлять любых детей, но стоит ему вступить в однополый союз, как он этого права лишается.

Новая редакция законодательства, регулирующего в Швейцарии порядок усыновления, содержит и другие правовые изменения. Например, раньше, чтобы получить право на усыновление, гражданин Швейцарии должен был достичь 35-летнего возраста. Теперь эта планка понижена до 28 лет. Кроме того, люди, которые хотят усыновить ребенка, должны будут находиться в отношениях в течение трех лет, а не пяти, как раньше. Засчитываться же при этом будет только время, проведенное в качестве участников совместного домохозяйства, просто формальная длительность зарегистрированного партнерства значения иметь не будет, отмечает портал SwissInfo.

Вступление в силу новой редакции закона позволяет Швейцарии сделать серьезный шаг в сторону модернизации брачно-семейного законодательства, следуя, в том числе, рекомендациям Европейского суда по правам человека.