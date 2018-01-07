Однако, однополые пары по-прежнему не имеют права усыновлять детей, которые биологически не связаны ни с одним из родителей. Тем самым в Швейцарии, как и раньше, имеет место правовая коллизия, в рамках которой одинокий гомосексуал сможет усыновлять любых детей, но стоит ему вступить в однополый союз, как он этого права лишается.
Новая редакция законодательства, регулирующего в Швейцарии порядок усыновления, содержит и другие правовые изменения. Например, раньше, чтобы получить право на усыновление, гражданин Швейцарии должен был достичь 35-летнего возраста. Теперь эта планка понижена до 28 лет. Кроме того, люди, которые хотят усыновить ребенка, должны будут находиться в отношениях в течение трех лет, а не пяти, как раньше. Засчитываться же при этом будет только время, проведенное в качестве участников совместного домохозяйства, просто формальная длительность зарегистрированного партнерства значения иметь не будет, отмечает портал SwissInfo.
Вступление в силу новой редакции закона позволяет Швейцарии сделать серьезный шаг в сторону модернизации брачно-семейного законодательства, следуя, в том числе, рекомендациям Европейского суда по правам человека.
ļoti laba vēsts priekš Latviešu patriota.« ответить
жить на свете, педерасту Пете!)))« ответить