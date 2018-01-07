В Швейцарии геи получили право усыновлять детей своих партнеров(2)

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Герман Бергер
16:55 07.01.2018
Lifenews / Интересно

Начиная с 1 января 2018 года в Швейцарии однополые партнеры, а также гетеросексуальные пары, живущие в гражданском партнерстве, получили право усыновлять детей своих партнеров. До сих пор право усыновлять/удочерять детей супругов имели только лица, состоящие в официальном гетеросексуальном браке.

Однако, однополые пары по-прежнему не имеют права усыновлять детей, которые биологически не связаны ни с одним из родителей. Тем самым в Швейцарии, как и раньше, имеет место правовая коллизия, в рамках которой одинокий гомосексуал сможет усыновлять любых детей, но стоит ему вступить в однополый союз, как он этого права лишается.

 

Новая редакция законодательства, регулирующего в Швейцарии порядок усыновления, содержит и другие правовые изменения. Например, раньше, чтобы получить право на усыновление, гражданин Швейцарии должен был достичь 35-летнего возраста. Теперь эта планка понижена до 28 лет. Кроме того, люди, которые хотят усыновить ребенка, должны будут находиться в отношениях в течение трех лет, а не пяти, как раньше. Засчитываться же при этом будет только время, проведенное в качестве участников совместного домохозяйства, просто формальная длительность зарегистрированного партнерства значения иметь не будет, отмечает портал SwissInfo.

 

Вступление в силу новой редакции закона позволяет Швейцарии сделать серьезный шаг в сторону модернизации брачно-семейного законодательства, следуя, в том числе, рекомендациям Европейского суда по правам человека.

Life.ru / Фото
Комментарии (2)
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Jurists 17:53 07:01:2018

ļoti laba vēsts priekš Latviešu patriota.

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сладко, 20:17 07:01:2018

жить на свете, педерасту Пете!)))

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