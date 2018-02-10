К северу от Лозанны банда грабителей совершила налет на инкассаторскую машину. В результате нападения бандитам удалось захватить более €20 млн.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник во французской полиции, неизвестные в масках напали на бронированный автомобиль в швейцарском кантоне Во, сообщает РБК. Водителя вынудили остановиться на парковке в городе Шаворне к северу от Лозанны, после чего грабители забрали из машины наличные и скрылись в неизвестном направлении на внедорожнике Porsche черного цвета.

Собеседник Reuters утверждает, что бандитам удалось легко совершить налет, потому что параллельно они держали в заложниках дочь одного из охранников. К 22-летней женщине, которая живет в районе Лиона, проникли неизвестные под видом водопроводчиков. После этого они связались с ее отцом и потребовали не сопротивляться при налете.

После ограбления женщину высадили на одном из шоссе. При допросе она не смогла нормально описать полицейским случившееся, поскольку до сих пор пребывает в состоянии шока.

По различным данным, в инкассаторской машине перевозили более €20 млн.

По факту налета швейцарская полиция открыла уголовное дело. Поиском машины грабителей занимаются 12 патрульных автомобилей.

Как сообщает швейцарское издание The Local, в ограблении подозревают банду, в которую, предположительно, входят выходцы с юга Франции или стран Северной Африки.