Сирийские повстанцы 3 февраля сбили российский самолет Су-25, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на организацию «Syrian Observatory for Human Rights».

Сообщается, что пилот самолета катапультировался. На информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщает группа Conflict Intelligence Team.

По данным Минобороны России, летчик сбитого российского самолета Су-25 успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами, передает РИА «Новости».

«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра».