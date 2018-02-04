Сообщается, что пилот самолета катапультировался. На информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщает группа Conflict Intelligence Team.
По данным Минобороны России, летчик сбитого российского самолета Су-25 успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами, передает РИА «Новости».
«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра».
xoxlofejk ot kastrjlegolovyh« ответить
Каждый уничтоженный выродок и нелюдь скоторуссии в сирии и украине это шаг к очищению мира от мусора.« ответить
Да!вот и ждем когда ты сдохнешь!Мир станет чище!« ответить
за подобный инцидент с турецкой стороны, так же был сбит русский штурмовик, "туркменами" их в том районе, докуя. Приказ главнокомандуещего России, был выполне. Весь район был выжжен!И тишина! Никто не посмел возразить, так и должно быть.« ответить
район после этого будет выжен,Омериканцы опять харкаться будут что выжгли их выкормышей-аппозиционеров с Омериканским спецназом« ответить
только что сообщили русские, что лунный пезаж, в том месте сделан! Надеюсь, что инструкторами там были холопы, хохлы!)))« ответить
Опять ники воруеш, жалкое чмо?« ответить
Ничего там не выжгли, на Ютубе кадры сбитого самолета уже вечером, вокруг полно детей шастает, корреспонденты.« ответить
Yess! Nāvi krievu okupantiem! Uz jūras, sauszemes un gaisā iznīciniet tos!« ответить
коалиция в глове с САША как и россия борется с терроризмом, значит ты за террористов и против своего хозяина САША где так же гибнут Омериканцы« ответить
иди в море утопись выродок ! тебе мама забыла мозги положить !« ответить
Разкукарекался петушок дырявый, твое место у параши, там и строчи свои высеры...« ответить
""Латвиешу педриотс""-это нацкадр..не надо вестись на его бред!старикашка пишут люди, лет 50-ти ,профессиональный троль-эльф!сидит тут, людей лбами сталкивает и межнац.рознь разжигает!!Каждый его высер с дивана(или из инфоконторки)-здесь направлен на нехорошее дело!Почитайте внимательно его хрень, и поймёте,насколько этот старикашка, с дивана тут пыжиться ,и тужиться и из кожи лезет,что хоть кого-то выести из себя!не давайте ему такой шанс!« ответить
Это радует. Надеюсь, что будут ещё.« ответить
to-Latviešu patriots 18:04 03:02:2018 18:09 03:02:2018« ответить
коалиция в глове с САША как и россия борется с терроризмом, значит ты за террористов и против своего хозяина САША где так же гибнут Омериканцы Так путлерасты же терористов уничтожили и остались только повстанцы. Пу же сам огласил победу над ИГ.
ИвАнушка-дурачек-тролль-эльф!кара небесная!я помолился исдохнешь немощный упырь!такие нелюди как ты никому не нужны!карма упырек .карма.жди!!« ответить
Нелюди, это вы, кацапские паскуды, оккупирующие всё, что можно и даже после проигрыша считающие себя, отбросов Земли, чем то особенным. Это вам надо беспокоится за свою карму, которая вас веками е...ёт, а вы так тупы и онраничены, что никак не можете понять, за что вам всё это.« ответить
ВСЕЙ ЛАТЫШНЕ - СУЧЬЯ СМЕРТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
ИвАн - E6yT TAKИX KAK TЫ, PУCCKИX Bы6лядкoB латышии!!!!!А ЭTOЙ латышии - Уже Пи 3 деЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Вата в бешанстве- значет в Мире чтото произошло правильно. Смерти вам, твари! Быстрой.« ответить
А служащий в русских ВКС - хохол!)) Холопы! Радуйтесь))« ответить
Если он служил "Доктору ЗЛО", то туда ему и дорога!« ответить
skoro cereda Asada« ответить
В районе города Идлиба (север Сирии) ракетой сбили военный самолет. Об этом заявила сирийская вооруженная оппозиция.« ответить
Подробности пока не известны, передает ТАСС.
сбит урод. пилот уже дохляк. мои поздравления)))« ответить
banderovci kazhdij denj doxnut na vusraine« ответить
Не усрись только в штаны от радости, ушлепок. Можешь встретиться со своим дружком по разуму Latviješu patriots и отметить свою радость совокупившись с ним...« ответить
И я тоже скоро сдохну, такие дебилы , как я, долго не живут..« ответить
Быстрее чем ты думаешь тролль-эльф!это 100%%%!.думай что птшешь тут немощный и ущербный нелюдь!!« ответить
xoxlosvinji ne dolgo radovatjsja, skoro rossija tranzit perekroet i sami otkinitesj ot nesheti kastrjulegolovie pleshivie saloedi« ответить
ЛАТЫШНЯ - ПOПИ 3 ДИT!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭCKAHДEPЫ лобатым - УЖЕ ПОДМИГИВАЮТ НА ГРАНИЦЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить