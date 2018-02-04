В Сирии сбили российский самолет Су-25(59)

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Владимир Бучельников
17:55 03.02.2018
В мире / Война

Сирийские повстанцы 3 февраля сбили российский самолет Су-25, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на организацию «Syrian Observatory for Human Rights».

Сообщается, что пилот самолета катапультировался. На информационных ресурсах повстанцев появилось сообщение о его гибели, сообщает группа Conflict Intelligence Team.

 

По данным Минобороны России, летчик сбитого российского самолета Су-25 успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами, передает РИА «Новости».

 

«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщили в Минобороны.

 

По данным ведомства, летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра».

BBC Russian / Фото
Комментарии (59)
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narod 18:01 03:02:2018

xoxlofejk ot kastrjlegolovyh

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ваня 18:29 03:02:2018

Каждый уничтоженный выродок и нелюдь скоторуссии в сирии и украине это шаг к очищению мира от мусора.

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во-во! 18:53 03:02:2018

Да!вот и ждем когда ты сдохнешь!Мир станет чище!

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как я помню, 19:49 03:02:2018

за подобный инцидент с турецкой стороны, так же был сбит русский штурмовик, "туркменами" их в том районе, докуя. Приказ главнокомандуещего России, был выполне. Весь район был выжжен!И тишина! Никто не посмел возразить, так и должно быть.

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ИвАн 20:25 03:02:2018

район после этого будет выжен,Омериканцы опять харкаться будут что выжгли их выкормышей-аппозиционеров с Омериканским спецназом

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дорогой Алис! 20:31 03:02:2018

только что сообщили русские, что лунный пезаж, в том месте сделан! Надеюсь, что инструкторами там были холопы, хохлы!)))

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ИвАн 20:39 03:02:2018

Опять ники воруеш, жалкое чмо?

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Сазка 00:59 04:02:2018

Ничего там не выжгли, на Ютубе кадры сбитого самолета уже вечером, вокруг полно детей шастает, корреспонденты.

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Latviešu patriots 18:04 03:02:2018

Yess! Nāvi krievu okupantiem! Uz jūras, sauszemes un gaisā iznīciniet tos!

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to-Latviešu patriots 18:04 03:02:2018 18:09 03:02:2018

коалиция в глове с САША как и россия борется с терроризмом, значит ты за террористов и против своего хозяина САША где так же гибнут Омериканцы

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патриоту 18:11 03:02:2018

иди в море утопись выродок ! тебе мама забыла мозги положить !

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Latviešu patriotu DEBILU 18:15 03:02:2018

Разкукарекался петушок дырявый, твое место у параши, там и строчи свои высеры...

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Читатель 18:37 03:02:2018

""Латвиешу педриотс""-это нацкадр..не надо вестись на его бред!старикашка пишут люди, лет 50-ти ,профессиональный троль-эльф!сидит тут, людей лбами сталкивает и межнац.рознь разжигает!!Каждый его высер с дивана(или из инфоконторки)-здесь направлен на нехорошее дело!Почитайте внимательно его хрень, и поймёте,насколько этот старикашка, с дивана тут пыжиться ,и тужиться и из кожи лезет,что хоть кого-то выести из себя!не давайте ему такой шанс!

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ИвАн 19:18 03:02:2018

Это радует. Надеюсь, что будут ещё.

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ИвАн 19:21 03:02:2018

to-Latviešu patriots 18:04 03:02:2018 18:09 03:02:2018
коалиция в глове с САША как и россия борется с терроризмом, значит ты за террористов и против своего хозяина САША где так же гибнут Омериканцы Так путлерасты же терористов уничтожили и остались только повстанцы. Пу же сам огласил победу над ИГ.

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Читатель 19:22 03:02:2018

ИвАнушка-дурачек-тролль-эльф!кара небесная!я помолился исдохнешь немощный упырь!такие нелюди как ты никому не нужны!карма упырек .карма.жди!!

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ИвАн 19:36 03:02:2018

Нелюди, это вы, кацапские паскуды, оккупирующие всё, что можно и даже после проигрыша считающие себя, отбросов Земли, чем то особенным. Это вам надо беспокоится за свою карму, которая вас веками е...ёт, а вы так тупы и онраничены, что никак не можете понять, за что вам всё это.

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Русский ПАТРИОТ 19:54 03:02:2018

ВСЕЙ ЛАТЫШНЕ - СУЧЬЯ СМЕРТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Слышь ТЫ 20:07 03:02:2018

ИвАн - E6yT TAKИX KAK TЫ, PУCCKИX Bы6лядкoB латышии!!!!!А ЭTOЙ латышии - Уже Пи 3 деЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ИвАн 20:26 03:02:2018

Вата в бешанстве- значет в Мире чтото произошло правильно. Смерти вам, твари! Быстрой.

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погиб не русский летчик! 20:27 03:02:2018

А служащий в русских ВКС - хохол!)) Холопы! Радуйтесь))

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ИвАн 20:41 03:02:2018

Если он служил "Доктору ЗЛО", то туда ему и дорога!

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ocered prisla 18:04 03:02:2018

skoro cereda Asada

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? 18:06 03:02:2018

В районе города Идлиба (север Сирии) ракетой сбили военный самолет. Об этом заявила сирийская вооруженная оппозиция.
Подробности пока не известны, передает ТАСС.

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Baralgin 18:07 03:02:2018

сбит урод. пилот уже дохляк. мои поздравления)))

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narod 18:11 03:02:2018

banderovci kazhdij denj doxnut na vusraine

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Ваня Baralginu debilu 18:19 03:02:2018

Не усрись только в штаны от радости, ушлепок. Можешь встретиться со своим дружком по разуму Latviješu patriots и отметить свою радость совокупившись с ним...

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Baralgin 18:31 03:02:2018

И я тоже скоро сдохну, такие дебилы , как я, долго не живут..

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Иван 18:41 03:02:2018

Быстрее чем ты думаешь тролль-эльф!это 100%%%!.думай что птшешь тут немощный и ущербный нелюдь!!

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narod 18:48 03:02:2018

xoxlosvinji ne dolgo radovatjsja, skoro rossija tranzit perekroet i sami otkinitesj ot nesheti kastrjulegolovie pleshivie saloedi

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Да пускай 20:13 03:02:2018

ЛАТЫШНЯ - ПOПИ 3 ДИT!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭCKAHДEPЫ лобатым - УЖЕ ПОДМИГИВАЮТ НА ГРАНИЦЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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