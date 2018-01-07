По данным канала, в воскресенье скончался бригадный генерал Сухопутных войск Сирии (Сирийская арабская армия, САА) Хайдер Хассан по прозвищу Гепард. Он получил тяжелые ранения несколько дней назад в ходе боев за военную базу в сирийском городе Хараста, расположенном к северо-востоку от Дамаска.
3 января сообщалось о гибели еще одного генерала — Ибрагима Юнуса Дабраха. Он также скончался в результате боев в Харасте.
Ранее стало известно, что во время столкновений с боевиками в этом районе погибли три бригадных генерала: Хабиб Махрез Юнис, Мохамед Дженад и Али Диопа, который был командиром 138-го танкового батальона Республиканской гвардии Сирии.
Вот еще бы российских добавить« ответить
Budut !« ответить
вас же не останеться,кто будет свиней пасти?« ответить
Vanja tvoe materi nehvataet !!! Ah da suka uzhe davno sdohla !!!« ответить
лучше латвийских добавить.и тебя урода.« ответить
сорри—латвийских уродов добавить, таких как ты!« ответить
генералы не виноваты,что такое правительство,ни там ни здесь.
Сколько платят за пропаганду соросовскую этому афффтору. Иди на латышскии хуторскои саит , может там поверят. Здесь ручхсскии саит и помимо ваших бреднеи мы читаем сперва россииские сми и сравниваем ваш панрс с правдои. Или вы Пукину Ване устраиваете праздники?))))« ответить
Почему Вести публикуют статьи из непроверенных источников??? Сначала липа про самолеты, теперь это. Раскрутка перед выборами в России?« ответить
Interesantas lietas notiek Sīrijā..« ответить
скот кроме жратвы ничего не должно интересовать!« ответить
Tad ko tu lops interesējies?« ответить
На украине всушники дохнут десятками ежедневно.Поэтому Донбасс и Крым просрали убогие« ответить