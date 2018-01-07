В Сирии убито 5 генералов за восемь дней(13)

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Владимир Бучельников
14:28 07.01.2018
В мире / Война

В Сирии погибли пять бригадных генералов за восемь дней. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает Telegram-канал WarJournal, занимающийся аналитикой вооруженных конфликтов. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным канала, в воскресенье скончался бригадный генерал Сухопутных войск Сирии (Сирийская арабская армия, САА) Хайдер Хассан по прозвищу Гепард. Он получил тяжелые ранения несколько дней назад в ходе боев за военную базу в сирийском городе Хараста, расположенном к северо-востоку от Дамаска.

 

3 января сообщалось о гибели еще одного генерала — Ибрагима Юнуса Дабраха. Он также скончался в результате боев в Харасте.

 

Ранее стало известно, что во время столкновений с боевиками в этом районе погибли три бригадных генерала: Хабиб Махрез Юнис, Мохамед Дженад и Али Диопа, который был командиром 138-го танкового батальона Республиканской гвардии Сирии.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (13)
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ваня 14:52 07:01:2018

Вот еще бы российских добавить

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tanne 15:11 07:01:2018

Budut !

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вы хотите воевать? 15:17 07:01:2018

вас же не останеться,кто будет свиней пасти?

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6568567 15:23 07:01:2018

Vanja tvoe materi nehvataet !!! Ah da suka uzhe davno sdohla !!!

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народ 15:40 07:01:2018

лучше латвийских добавить.и тебя урода.

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народ 15:42 07:01:2018

сорри—латвийских уродов добавить, таких как ты!
генералы не виноваты,что такое правительство,ни там ни здесь.

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Шон 15:27 07:01:2018

Сколько платят за пропаганду соросовскую этому афффтору. Иди на латышскии хуторскои саит , может там поверят. Здесь ручхсскии саит и помимо ваших бреднеи мы читаем сперва россииские сми и сравниваем ваш панрс с правдои. Или вы Пукину Ване устраиваете праздники?))))

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И в Латвии есть НОД 15:31 07:01:2018

Почему Вести публикуют статьи из непроверенных источников??? Сначала липа про самолеты, теперь это. Раскрутка перед выборами в России?

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Latviešu patriots 15:36 07:01:2018

Interesantas lietas notiek Sīrijā..

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мы знаем 15:44 07:01:2018

скот кроме жратвы ничего не должно интересовать!

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Latviešu patriots 15:52 07:01:2018

Tad ko tu lops interesējies?

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dave 15:51 07:01:2018

На украине всушники дохнут десятками ежедневно.Поэтому Донбасс и Крым просрали убогие

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