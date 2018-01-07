В Сирии погибли пять бригадных генералов за восемь дней. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает Telegram-канал WarJournal, занимающийся аналитикой вооруженных конфликтов. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным канала, в воскресенье скончался бригадный генерал Сухопутных войск Сирии (Сирийская арабская армия, САА) Хайдер Хассан по прозвищу Гепард. Он получил тяжелые ранения несколько дней назад в ходе боев за военную базу в сирийском городе Хараста, расположенном к северо-востоку от Дамаска.

3 января сообщалось о гибели еще одного генерала — Ибрагима Юнуса Дабраха. Он также скончался в результате боев в Харасте.

Ранее стало известно, что во время столкновений с боевиками в этом районе погибли три бригадных генерала: Хабиб Махрез Юнис, Мохамед Дженад и Али Диопа, который был командиром 138-го танкового батальона Республиканской гвардии Сирии.