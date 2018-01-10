В смерти Михаила Державина нашли страшное совпадение

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Виталий Вавилкин
16:50 10.01.2018
Lifenews / Знаменитость

По загадочному стечению обстоятельств Михаил Державин умер в тот же день, что и его давний партнер по сцене. Артист Роман Ткачук скончался 10 января 1994 года.

Актеры вместе играли в программе «Кабачок «13 стульев». Передача, которая, по словам Державина, была первой по-настоящему народной, принесла славу и Ткачуку, и Державину.

 

Роман Ткачук запомнился зрителям благодаря роли пана Владека. За эту работу он удостоился звания заслуженного деятеля культуры Польши. Михаил Державин же был ведущим «Кабачка». Он завоевал любовь зрителей остроумием и юмором. Под чары артиста попали и его коллеги. По воспоминаниям актрисы Театра сатиры Натальи Селезневой, вся труппа была очарована Державиным. В интервью телеканалу НТВ она рассказала, что Михаил был потрясающим человеком, обладавшим великолепным чувством юмора.

 

«Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня», – заключила Селезнева.

 

О своей утрате рассказала и вдова знаменитого артиста. Роксана Бабаян, прожившая в браке с Державиным 37 лет, добрым словом вспомнила умершего мужа. «Обладал природным теплом – печечка такая. Никогда никого ни о чем не просил, претензий не предъявлял и был самодостаточным. Не говорил одно, думал другое, а делал третье – в нашей семье такое не принято», – приводит ее слова газета «Московский Комсомолец».

 

По словам Бабаян, единственной причиной их разногласий было только манкирование Державина собственным здоровьем: «Ссорились, только если он забывал принимать лекарства, померить давление и выходили с Шурой на сцену с давлением 200. Все было во имя его здоровья, а оно у него было плохое». В итоге именно болезнь сгубила знаменитого артиста.

Vesti.lv / Фото
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