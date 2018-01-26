В соцсетях появилась инструкция “Как забанить новое приложение центра госязыка”(6)

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Виталий Вавилкин
18:20 25.01.2018
Техно / Интернет

Как оказалось, далеко не все латвийцы поддержали новое приложение “Друг языка”, созданное языковым центом для того, чтобы патриотично настроенные граждане могли успешнее “стучать” на языковых нарушителей.

Более того, в социальных сетях уже появилось руководство на тему “Как забанить центр госязыка” в магазинах play.google.com.

 

“Покажем центру гос. языка, что не весь мир с ними. Идём на страницу с новостью, там две ссылки: для Android (https://play.google.com/store/apps/details…) и для IOS (IOS версии ещё нет, так что маководы могут пока не беспокоиться). Обязательно устанавливаем приложение (иначе не будет возможности оставить жалобу и отзыв), запускать его не надо, потом просто удалите. На странице приложения находим ссылку в самом низу: «Пожаловаться» («Flag as inappropriate»), жмём и пишем о том, что приложение способствует политике апартеида, проводимой Латвией в отношении национальных меньшинств. Также не забываем оставлять оценку (1) и комментарий к приложению. В комментарии можно писать точно то же самое, что и в жалобе. Забаним эту мерзкую контору в маркетах раз и навсегда”, — пишут противники языковой новинки.

 

Напомним, по словам министра Расначса, новое приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка» будет не только наказывать нарушителей, но и поощрять удачную практику использования госязыка.

 

Министр считает, что основная задача ЦГЯ — не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.

 

Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сообщил, что разработка приложения обошлась в 7018 евро. ЦГЯ хочет дать тем, кто использует современные технологии, новый инструмент для более качественного пользования языком.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 20:24 25:01:2018

Lielkrievu šovinistu sūdzības neko nedos. Pielikuma lietotāji ir nacionāli domājoši Latvieši, kuri krievu domas vērā neņem.

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кревс 22:23 25:01:2018

...domas vērā neņem...

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ЛЕНГВИЧ 20:44 25:01:2018

НЕНАВИДИМ ЭТИХ ДЕБИЛОВ!!! ВЕДЬ В СТАРИНУ ЛАТЫШЕЙ И СОБАК В ГОРОД НЕ ВПУСКАЛИ! МЕСТЬ ВЕЧНЫХ СЛУГ!!! ПРО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЗАБЫЛИ??? ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ ПРИХОДИТ... ГОСУРОДСТВУ!

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Позор 20:45 25:01:2018

Разработчиков под суд за разжигание розни!!!!

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ага 21:12 25:01:2018

можно им просто ролики с порнухой не на госязыке отправлять,пусть рассматривают..

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Latviešu patriots 22:57 25:01:2018

Lielisks pielikums, jau vairākus ziņojumus nosūtīju.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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