Более того, в социальных сетях уже появилось руководство на тему “Как забанить центр госязыка” в магазинах play.google.com.
“Покажем центру гос. языка, что не весь мир с ними. Идём на страницу с новостью, там две ссылки: для Android (https://play.google.com/store/apps/details…) и для IOS (IOS версии ещё нет, так что маководы могут пока не беспокоиться). Обязательно устанавливаем приложение (иначе не будет возможности оставить жалобу и отзыв), запускать его не надо, потом просто удалите. На странице приложения находим ссылку в самом низу: «Пожаловаться» («Flag as inappropriate»), жмём и пишем о том, что приложение способствует политике апартеида, проводимой Латвией в отношении национальных меньшинств. Также не забываем оставлять оценку (1) и комментарий к приложению. В комментарии можно писать точно то же самое, что и в жалобе. Забаним эту мерзкую контору в маркетах раз и навсегда”, — пишут противники языковой новинки.
Напомним, по словам министра Расначса, новое приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка» будет не только наказывать нарушителей, но и поощрять удачную практику использования госязыка.
Министр считает, что основная задача ЦГЯ — не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.
Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сообщил, что разработка приложения обошлась в 7018 евро. ЦГЯ хочет дать тем, кто использует современные технологии, новый инструмент для более качественного пользования языком.
Lielkrievu šovinistu sūdzības neko nedos. Pielikuma lietotāji ir nacionāli domājoši Latvieši, kuri krievu domas vērā neņem.« ответить
...domas vērā neņem...« ответить
НЕНАВИДИМ ЭТИХ ДЕБИЛОВ!!! ВЕДЬ В СТАРИНУ ЛАТЫШЕЙ И СОБАК В ГОРОД НЕ ВПУСКАЛИ! МЕСТЬ ВЕЧНЫХ СЛУГ!!! ПРО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЗАБЫЛИ??? ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ ПРИХОДИТ... ГОСУРОДСТВУ!« ответить
Разработчиков под суд за разжигание розни!!!!« ответить
можно им просто ролики с порнухой не на госязыке отправлять,пусть рассматривают..« ответить
Lielisks pielikums, jau vairākus ziņojumus nosūtīju.« ответить