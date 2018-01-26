Как оказалось, далеко не все латвийцы поддержали новое приложение “Друг языка”, созданное языковым центом для того, чтобы патриотично настроенные граждане могли успешнее “стучать” на языковых нарушителей.

Более того, в социальных сетях уже появилось руководство на тему “Как забанить центр госязыка” в магазинах play.google.com.

“Покажем центру гос. языка, что не весь мир с ними. Идём на страницу с новостью, там две ссылки: для Android (https://play.google.com/store/apps/details…) и для IOS (IOS версии ещё нет, так что маководы могут пока не беспокоиться). Обязательно устанавливаем приложение (иначе не будет возможности оставить жалобу и отзыв), запускать его не надо, потом просто удалите. На странице приложения находим ссылку в самом низу: «Пожаловаться» («Flag as inappropriate»), жмём и пишем о том, что приложение способствует политике апартеида, проводимой Латвией в отношении национальных меньшинств. Также не забываем оставлять оценку (1) и комментарий к приложению. В комментарии можно писать точно то же самое, что и в жалобе. Забаним эту мерзкую контору в маркетах раз и навсегда”, — пишут противники языковой новинки.

Напомним, по словам министра Расначса, новое приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка» будет не только наказывать нарушителей, но и поощрять удачную практику использования госязыка.

Министр считает, что основная задача ЦГЯ — не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.

Директор ЦГЯ Марис Балтиньш сообщил, что разработка приложения обошлась в 7018 евро. ЦГЯ хочет дать тем, кто использует современные технологии, новый инструмент для более качественного пользования языком.