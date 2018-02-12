На Олимпийских играх-2018 в составе США впервые выступят открытые представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Причем сразу трое.

Мастер фристайла Гас Кенуорти и фигурист Адам Риппон официально не встречаются, но это не мешает им демонстрировать взаимную привязонность на Играх. На днях Кенуорти поделился совместными фотографиями с приятелем из Олимпийской деревни и не побоялся заявить миру о своей нетрадиционной ориентации.

«Мы здесь. Мы геи. Привыкайте», — написал он у себя в Twitter.

Кенуорти завоевал серебро на предыдущей Олимпиаде. Риппон остался в Сочи без медали. Но четыре года назад ни один из спортсменов открыто не говорил о своей принадлежности к сексуальному меньшинству.

Кстати, на Олимпиаде в Пхенчхане США представят не только открытые геи, но и лесбиянка — конькобежка Бриттани Боу.