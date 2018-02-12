В составе США на Олимпиаде выступят открытые геи и лесбиянка (фото)(10)

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Герман Бергер
18:12 11.02.2018
Спорт / Спортсмены

На Олимпийских играх-2018 в составе США впервые выступят открытые представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Причем сразу трое.

Мастер фристайла Гас Кенуорти и фигурист Адам Риппон официально не встречаются, но это не мешает им демонстрировать взаимную привязонность на Играх. На днях Кенуорти поделился совместными фотографиями с приятелем из Олимпийской деревни и не побоялся заявить миру о своей нетрадиционной ориентации.

 

«Мы здесь. Мы геи. Привыкайте», — написал он у себя в Twitter.

 

 

 

Кенуорти завоевал серебро на предыдущей Олимпиаде. Риппон остался в Сочи без медали. Но четыре года назад ни один из спортсменов открыто не говорил о своей принадлежности к сексуальному меньшинству.

 

Кстати, на Олимпиаде в Пхенчхане США представят не только открытые геи, но и лесбиянка — конькобежка Бриттани Боу.

 

112.ua / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 18:20 11:02:2018

Nu un ka geji. Kamēr nebāžas virsū, man viņi netraucē! Jāskatās kādus sportiskus panākumus gūst, bet ne ar ko guļ, vai neguļ!

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ыыы 18:52 11:02:2018

И ты свою пидарастическую сущность не выставляй напоказ.

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Latviešu patriots 20:23 11:02:2018

ыыы. Un tev okupantu bastardam kāda daļa? Vācies uz sev tik mīļo Krieviju! Prom no manas Latviskās Latvijas!

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Анна 21:00 11:02:2018

такие молодые, симпатичные....но в лицах есть отвращение...к чему и почему незнаю....неужели не хочется иметь любимую женщину и детей...они теряют многое их жизнь не естественна и неполноценна...они против природы, а значит природа будет против их....мир потом узнает...

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СССР 23:09 11:02:2018

Олимпиада, Паралимпиада, Гейигры...

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Правда тут 18:24 11:02:2018

Больные люди

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ИвАн 19:35 11:02:2018

А сколько скрытых в рашистской сборной?

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П у т и н 18:26 11:02:2018

Помню, Брежнев целовал взасос мужиков, а Окурок лизал мальчику пупок.

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Латыши перевели Камасутру 18:31 11:02:2018

Все равно получилось про оккупацию.

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Саня 18:30 11:02:2018

Только этого ещё не хватало.
ахаха официально не встречаются
3.14здец какой-то, а?

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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