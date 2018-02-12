Мастер фристайла Гас Кенуорти и фигурист Адам Риппон официально не встречаются, но это не мешает им демонстрировать взаимную привязонность на Играх. На днях Кенуорти поделился совместными фотографиями с приятелем из Олимпийской деревни и не побоялся заявить миру о своей нетрадиционной ориентации.
«Мы здесь. Мы геи. Привыкайте», — написал он у себя в Twitter.
Кенуорти завоевал серебро на предыдущей Олимпиаде. Риппон остался в Сочи без медали. Но четыре года назад ни один из спортсменов открыто не говорил о своей принадлежности к сексуальному меньшинству.
Кстати, на Олимпиаде в Пхенчхане США представят не только открытые геи, но и лесбиянка — конькобежка Бриттани Боу.
Nu un ka geji. Kamēr nebāžas virsū, man viņi netraucē! Jāskatās kādus sportiskus panākumus gūst, bet ne ar ko guļ, vai neguļ!« ответить
И ты свою пидарастическую сущность не выставляй напоказ.« ответить
ыыы. Un tev okupantu bastardam kāda daļa? Vācies uz sev tik mīļo Krieviju! Prom no manas Latviskās Latvijas!« ответить
такие молодые, симпатичные....но в лицах есть отвращение...к чему и почему незнаю....неужели не хочется иметь любимую женщину и детей...они теряют многое их жизнь не естественна и неполноценна...они против природы, а значит природа будет против их....мир потом узнает...« ответить
Олимпиада, Паралимпиада, Гейигры...« ответить
Больные люди« ответить
А сколько скрытых в рашистской сборной?« ответить
Помню, Брежнев целовал взасос мужиков, а Окурок лизал мальчику пупок.« ответить
Все равно получилось про оккупацию.« ответить
Только этого ещё не хватало.« ответить
ахаха официально не встречаются
3.14здец какой-то, а?