В Совете Федерации РФ предрекли превращение британцев во «внегендерных существ»(2)

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Владимир Бучельников
20:45 14.01.2018
Lifenews / Интересно

В Совете Федерации РФ высказали мнение, что большинство жителей Великобритании в ближайшие годы станут «внегендерными существами», пишет портал gay.ru.

«Прогресс» зашкаливает: в британской школе для девочек в Манчестере запретили называть их девочками. Ни девочки, ни мальчики... Скоро там будут жить одни внегендерные «существа»...» — пообещал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике 63-летний Алексей Пушков.

 

Такой была реакция Пушкова на сообщения СМИ о том, что руководство одной из школ Манчестера решило отказаться от использования гендерных обозначений в общении с воспитанницами, чтобы уважать права трансгендерных учащихся. Российские СМИ утверждали, что преподавателям будто бы вообще «запретили» называть воспитанниц «девочками».

 

Пушков известен своим интересом к проблемам ЛГБТ-сообщества. В прошлом он неоднократно комментировал темы жизни российских ЛГБТ, но, когда об этом говорить стало почти нечего, переключился на зарубежное гей-сообщество. ...В июне 2013 года Пушков пообещал Европе «острый конфликт ценностей» в ответ на призыв Ангелы Меркель «отказаться от запрета на пропаганду гомосексуализма». «Этот призыв услышан не будет...» — написал тогда «единоросс» в микроблоге.

 

Жгучие вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности не оставляют Пушкова долгое время. В декабре 2013 политик рассказывал о «сексуальной фрустрации европейцев или их педофильским комплексе». В начале 2015 Пушков, кажется, мог бы успокоиться, заметив, что Европа дала «трещину» на однополых браках. Но, увы, в марте того же политик вновь обнаружил в Европе признаки «дегенерации», когда на заседании ПАСЕ обсуждалась проблема прав трансгендерных людей.

 

Ранее сообщалось: в Совете Федерации «с юмором» относятся к геям и животным — не против «контактной притравки».

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Да 21:48 14:01:2018

Аууу гомосеки Путиноды патриоты Ванятки Ваша тема. Быстренько ваш высер.

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СССР 22:41 14:01:2018

С заходом солнца глисты уснули. Ждем восхода!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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