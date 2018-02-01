В опубликованном администрацией Дональда Трампа “Списке Путина” фигурируют четыре тесно связанных с Латвией предпринимателя, нашедшие пользу в “Путинском режиме”, пишет “Неаткарига”.

В американском списке приближенных к Путину людей 114 российских политика и 96 олигархов. Среди них есть и имя владельца Latvijas balzams. Юрия Шефлера, совладельца холдинга быстрых кредитов 4finance Олега Бойко, кавалера Ордена Трех звезд, финансиста и мецената Петра Авенса и инвестировавшего в Вентспилс предпринимателя Бориса Титова.

США оценивает этот список своеобразным предупреждением для людей, которые обогатились благодаря режиму президента Путина. В ближайшее время против этих людей могут быть введены санкции. Это подтверждает и министр финансов США Стивен Мнучин, пообещавший введение санкций в “самое ближайшее время”.

Латвия, впрочем, пока находится в ожидании. Руководитель комиссии Сейма по Национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере признает, что Латвия должна разработать свою личную позицию по этому вопросу. Нужны дискуссии. В свою очередь, МИД пока не видит причин реагировать, поскольку данный список – внутреннее дело третьей страны.

“В нашем понимании список не означает введение санкций простив упомянутых персон. Решение об этом будут принимать в США. Министерство иностранных дел регулярно призывало Россию конструктивно подходить к вопросу решения вызовов международного уровня. Периодически призываем Россию соблюдать международные правовые нормы, а также принципы демократии и права человека”, — заявили в МИД.