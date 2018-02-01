В список “Друзей Путина” попали четыре связанных с Латвией предпринимателя(6)

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Виталий Вавилкин
08:46 01.02.2018
В мире

В опубликованном администрацией Дональда Трампа “Списке Путина” фигурируют четыре тесно связанных с Латвией предпринимателя, нашедшие пользу в “Путинском режиме”, пишет “Неаткарига”.

В американском списке приближенных к Путину людей 114 российских политика и 96 олигархов. Среди них есть и имя владельца Latvijas balzams. Юрия Шефлера, совладельца холдинга быстрых кредитов 4finance Олега Бойко, кавалера Ордена Трех звезд, финансиста и мецената Петра Авенса и инвестировавшего в Вентспилс предпринимателя Бориса Титова.

 

США оценивает этот список своеобразным предупреждением для людей, которые обогатились благодаря режиму президента Путина. В ближайшее время против этих людей могут быть введены санкции. Это подтверждает и министр финансов США Стивен Мнучин, пообещавший введение санкций в “самое ближайшее время”.

 

Латвия, впрочем, пока находится в ожидании. Руководитель комиссии Сейма по Национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере признает, что Латвия должна разработать свою личную позицию по этому вопросу. Нужны дискуссии. В свою очередь, МИД пока не видит причин реагировать, поскольку данный список – внутреннее дело третьей страны.

 

“В нашем понимании список не означает введение санкций простив упомянутых персон. Решение об этом будут принимать в США. Министерство иностранных дел регулярно призывало Россию конструктивно подходить к вопросу решения вызовов международного уровня. Периодически призываем Россию соблюдать международные правовые нормы, а также принципы демократии и права человека”, — заявили в МИД.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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Несогласос 09:24 01:02:2018

“В нашем понимании список не означает введение санкций простив упомянутых персон. Решение об этом будут принимать в США.
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А наше дело выполнять приказы хозяина.

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Latviešu patriots 09:35 01:02:2018

Dabīgi, ka Latvija atbalstīs sankcijas, tad kad tās tiks ieviestas - sabiedrotie ASV ir jāatbalsta!

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Ты суслика видишь? 10:19 01:02:2018

Латвия находится в ожи_дании...

Ждём отмашки хозяев! :)
Рабы и дегенераты, что с них взять?!

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Latviešu patriots 10:38 01:02:2018

Susļiku vērotājam. Tik tiešām, no tāda deģenerāta kā tu prātu nevar gaidīt

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Ты суслика видишь? 10:53 01:02:2018

Ты то сам у нас тут известнейший дегенерат, чего уж стесняться! :)

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ин-на 13:57 01:02:2018

всех пу т леровских будут душить и окурку царьку уже хана .старик сдал и его теперь ипут свои же

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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