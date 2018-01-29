В США на «Грэмми» назвали песню года

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Тимур Пушкарев
12:30 29.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Песней года на церемонии вручения премий «Грэмми» признана композиция That's What I Like, которую исполняет Бруно Марс.

Также в этой номинации были представлены ставшая невероятно популярной во всем мире Despacito (Луис Фонси и Дэдди Янки), 4:44 (Джей Зи), Issues певицы Джулии Майклз и 1-800-273-8255 Алессии Кара.

 

Лучшим новым исполнителем стала 21-летняя уроженка Канады Алессия Кара; британец Эд Ширан с треком Shape of you получил награду за лучшее сольное поп-исполнение, а его пластинка ÷ («divide») названа лучшим вокальным поп-альбомом.

 

Также премии была посмертно удостоена актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли Леи Органы из «Звездных войн», за свою книгу воспоминаний «Дневники принцессы».

 

Песня You Want it Darker покойного канадского исполнителя Леонарда Коэна также была отмечена статуэткой за лучшее сольное рок-исполнение.

 

 

Интерфакс / Фото EPA/LETA
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Павел Кириллов
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