В США нашли отличия между своим вмешательством в чужие выборы и российским(6)

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Виталий Вавилкин
15:15 18.02.2018
В мире / Сша

Бывший агент ЦРУ и научный эксперт по деятельности ведомства не сочли предполагаемое российское вмешательство в американские выборы чем-то необычным, поскольку, по их словам, США регулярно занималось тем же самым. Об этом пишет The New York Times.

«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские какие-то правила или делают что-то странное, ответ будет — нет, совсем нет», — говорит бывший агент Стивен Холл (Steven Hall), руководивший «российскими операциями» в ведомстве.

 

Профессор Лок Джонсон, занимавшийся обучением будущих разведчиков и расследованием деятельности ЦРУ в конгрессе, назвал действия России киберверсией того, чем долгие годы занималось США. «Мы занимались такими вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году, использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и прочее, размещали ложную информацию в иностранных газетах», — рассказал он.

 

В частности, США вмешивались в выборы на Балканах, в Ираке и Афганистане, а также поддержали Бориса Ельцина на выборах в России в 1996 году. Тогда американский президент Билл Клинтон простимулировал выдачу России кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 10 миллиардов долларов и предоставил политических консультантов.

 

При этом и Холл, и Джонсон считают, что действия США по отношению к другим странам и России по отношению к США не равнозначны. Если целью американской разведки была помощь в развитии демократии, то российские спецслужбы, напротив, пытаются подорвать демократический строй, подчеркивают они.

 

16 февраля офис спецпрокурора Мюллера опубликовал список россиян, причастных ко вмешательству в американские выборы 2016 года. В списке оказалось 13 фамилий и организаций, главными обвиняемыми стали российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.

Eadaily.com / Фото
Комментарии (6)
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сергей иванов 15:45 18:02:2018

только одна разница !!!!!вмешательство америкосов в российские выборы и выборы в других странах ДОКАЗАНА....а вот вмешательство России в пендосовские выборы,кроме наивного детского блеяния америкочов,НЕ ДОКАЗАНЫ....

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CCCP 17:10 18:02:2018

Разница на лицо. Мы можем повлиять на выбор американцев а они на Путине споткнулись, ето вам товарищи не Горбачёв или Ельцин.

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22 16:05 18:02:2018

То есть выборы марионеточных правительств-это установление демократии? Гнилые вы пидорасы

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Как в анекдоте 16:11 18:02:2018

Доченьке такой хороший муж достался. Кофе в постель носит, все деньги на нее тратит, по курортам возит. А сыну такая стерва досталась. Требует кофе в постель. Требует возить по курортам и все деньги на нее тратить.

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пиндосы блефуют 17:14 18:02:2018

Так и есть. Что пиндосы вытворяют, это демократия, а если Россия сделает тоже самое, то это не демократия, а АЖ! преступление.

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дед 17:27 18:02:2018

ну, как всегда - есть хорошие террористы, а есть плохие, есть хорошее вмешательство, а есть плохое, есть хорошие бомбы, а есть плохие, есть хороший допинг, а есть плохой...
Обычное западное лицемерие

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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