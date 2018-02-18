«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские какие-то правила или делают что-то странное, ответ будет — нет, совсем нет», — говорит бывший агент Стивен Холл (Steven Hall), руководивший «российскими операциями» в ведомстве.
Профессор Лок Джонсон, занимавшийся обучением будущих разведчиков и расследованием деятельности ЦРУ в конгрессе, назвал действия России киберверсией того, чем долгие годы занималось США. «Мы занимались такими вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году, использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и прочее, размещали ложную информацию в иностранных газетах», — рассказал он.
В частности, США вмешивались в выборы на Балканах, в Ираке и Афганистане, а также поддержали Бориса Ельцина на выборах в России в 1996 году. Тогда американский президент Билл Клинтон простимулировал выдачу России кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 10 миллиардов долларов и предоставил политических консультантов.
При этом и Холл, и Джонсон считают, что действия США по отношению к другим странам и России по отношению к США не равнозначны. Если целью американской разведки была помощь в развитии демократии, то российские спецслужбы, напротив, пытаются подорвать демократический строй, подчеркивают они.
16 февраля офис спецпрокурора Мюллера опубликовал список россиян, причастных ко вмешательству в американские выборы 2016 года. В списке оказалось 13 фамилий и организаций, главными обвиняемыми стали российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.
только одна разница !!!!!вмешательство америкосов в российские выборы и выборы в других странах ДОКАЗАНА....а вот вмешательство России в пендосовские выборы,кроме наивного детского блеяния америкочов,НЕ ДОКАЗАНЫ....« ответить
Разница на лицо. Мы можем повлиять на выбор американцев а они на Путине споткнулись, ето вам товарищи не Горбачёв или Ельцин.« ответить
То есть выборы марионеточных правительств-это установление демократии? Гнилые вы пидорасы« ответить
Доченьке такой хороший муж достался. Кофе в постель носит, все деньги на нее тратит, по курортам возит. А сыну такая стерва досталась. Требует кофе в постель. Требует возить по курортам и все деньги на нее тратить.« ответить
Так и есть. Что пиндосы вытворяют, это демократия, а если Россия сделает тоже самое, то это не демократия, а АЖ! преступление.« ответить
ну, как всегда - есть хорошие террористы, а есть плохие, есть хорошее вмешательство, а есть плохое, есть хорошие бомбы, а есть плохие, есть хороший допинг, а есть плохой...« ответить
Обычное западное лицемерие