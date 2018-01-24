Неуклюжий щенок из штата Мэриленд сам себе вырыл яму. Вырыл и застрял в ней. Теперь над ним смеются все соцсети.

Хозяйка 10-месячного пса по кличке Купер сфотографировала своего питомца в яме, им же вырытой, потому что просто не могла не запечатлеть этот момент. Пейдж Сигель рассказала, что не сразу поняла, почему Купер не вылезает из норы. Осознав причину, она расхохоталась и не смогла удержаться от фото.

Теперь Купер стал знаменитостью в интернете — пользователи Twitter оценили снимки «самой глупой в США собаки».

«Когда он понял, что не может выбраться, его глаза стали такими грустными, а весь вид — жутко смущенным. Еще он начал заваливаться на спину. Выглядело очень смешно, — рассказа Пейдж для The Daily Mail. — Ему нравится рыть ямы. Эта получилась намного больше, чем прежние: он копал ее несколько недель».

Пейдж не ожидала, что фотографии Купера станут вирусными. Однако это случилось благодаря владельцам таких же неуклюжих питомцев, которые делились историями о своих глупых домашних животных.