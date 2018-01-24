В США нашли самую глупую собаку(4)

Лента новостей
Собчак накануне выборов посетит Вашингтон с деловым визитом США напичкают Европу новейшим оружием для защиты от России Трассу в Сигулде признали подходящей для Олимпийских игр в Швеции Эксперт ПАСЕ: власти Чечни продолжают преследовать геев Правительство поделит больницы Латвии на несколько сортов Российским спортсменам рекомендуют отказаться от участия в Олимпиаде Французское СМИ: французы теперь пьют больше, чем россияне! Портрет русского в Балтии: любит Россию, всем недоволен, не верит НАТО Люди бегут из России. Олигархической власти — плевать на народ
Eще в разделе
10 правил ухода за окрашенными волосами Сестры Кардашьян стали героинями новой кампании Calvin Klein 4 способа скрыть свои комплексы от мужчины Plus-size модель сфотографировалась обнаженной в знак протеста 5 напитков, которые можно заказать в баре, если вы на диете
Люблю!
15:55 23.01.2018
Люблю! / Животные

Неуклюжий щенок из штата Мэриленд сам себе вырыл яму. Вырыл и застрял в ней. Теперь над ним смеются все соцсети.

Хозяйка 10-месячного пса по кличке Купер сфотографировала своего питомца в яме, им же вырытой, потому что просто не могла не запечатлеть этот момент. Пейдж Сигель рассказала, что не сразу поняла, почему Купер не вылезает из норы. Осознав причину, она расхохоталась и не смогла удержаться от фото.

 

Теперь Купер стал знаменитостью в интернете — пользователи Twitter оценили снимки «самой глупой в США собаки».

 

«Когда он понял, что не может выбраться, его глаза стали такими грустными, а весь вид — жутко смущенным. Еще он начал заваливаться на спину. Выглядело очень смешно, — рассказа Пейдж для The Daily Mail. — Ему нравится рыть ямы. Эта получилась намного больше, чем прежние: он копал ее несколько недель».

 

Пейдж не ожидала, что фотографии Купера станут вирусными. Однако это случилось благодаря владельцам таких же неуклюжих питомцев, которые делились историями о своих глупых домашних животных.

 

 

 

 

 

 

 

Моя планета / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СМЕРШ 16:24 23:01:2018

Глупее этой собаки - сами американцы.

« ответить
Profile_default
watcher 16:25 23:01:2018

Зовут эту тупую собаку - Hillary Clinton

« ответить
Profile_default
ыыы 16:33 23:01:2018

Самая глупая собака Латвии пишет комменты под ником "Latviešu patriots".

« ответить
Profile_default
Евгений 18:09 23:01:2018

Глупых собак не бывает ,есть глупые ,,хозяева,,

« ответить

2-media_thumb
Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV