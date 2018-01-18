«Эта концепция очень старая, берет свое начало с дней, когда межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок были немногочисленны, ненадежны и уязвимы, — сказал он. — В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном медленном транспортном средстве».
Случайный показ слайда со «Статус-6» российским телевидением в ноябре 2015 года Соков первоначально счел «мистификацией, предназначенной для отвлечения американской разведки». Однако он признал, что Россия активно работает над субмаринами, которые переносят малые подлодки, предназначенные для спуска на значительные глубины.
«Я просто не вижу большой ценности в их оснащении 100-мегатонными боеголовками», — отметил Соков. В свою очередь, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок, бывший офицер американских ВМС Брайан Кларк назвал «Статус-6» серьезной угрозой, которая может обойти системы ПРО США. Кларк также отметил непрактичность разрабатываемого Россией оружия, поскольку остановить его можно только физическим воздействием.
Джеффри Льюис, директор восточноазиатских программ Центра Джеймса Мартина, предположил, что «Статус-6» предназначен для поражения кораблей и удерживания прибрежных городов.
The Huffington Post в январе опубликовало проект ядерной стратегии США, в которой Пентагон впервые признал разработку Россией аппарата «Статус-6».
Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение.
В ноябре 2015 года на совещании у президента России Владимира Путина демонстрировалась презентация, посвященная «Статусу-6», слайды попали в сюжеты нескольких российских телеканалов.
Из них следовало, что система — это оружие массового поражения, предназначенное в том числе для атак на объекты экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после утечки пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».
В 1940-1950 годах в СССР разрабатывался проект торпеды Т-15 с большим ядерным боезарядом. Идея принадлежала академику Андрею Сахарову.
Просто не поняли,что всё новое- засекречено!« ответить
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после утечки пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».« ответить
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Спецом сделанная утечка, якобы в России что-то новое появилось, быстренько отменяйте санкции, а -то они нам так на пользу пошли, что мы новенькое придумать смогли.
Сами придумывают себе страшилку, и сами же убеждают себя, что они её не боятся.« ответить
Обычно такими вещами занимаются дети от 4 до 6-7 лет.
Так янки именно и есть дети-дошколята, при чём единственные и родившиеся у престарелых родителей, и по разуму, и по менталитету! Чего тут удивляться то?! :)« ответить
Научились по раздельности три буквы, что на заборе пишут, распознавать, но слава Богу вместе прочесть ещё не могут, а уже считают себя самыми сильными и умными, хотя ходят в младшую группу детсада, где остальным детям меньше 2-х лет! :)
А кто придумал, это в России все выдают на гора эскизы и рисунки с "новейшим оружием", от которого со страхом якобы в "истерике бьются американцы". Все это рассчитано на путинсский лохотрат, чтобы не унывал под санкциями, и снова вфыбрал того же "царька", что пекется о "вяличии" Сырьевого придатка..« ответить
esli takaja torpeda mozet podnjatj cunami i potopitj avianosec to "sovsem ne strashno".« ответить
pustili odnu i 1 avianosec s vsei soprovodilovkoi (korablei 6-7) ushlo na dno.
dokatili do porta i porta netu kak i pol goroda.
nu sovsem ne strashno. osobenno esli ego nelzja obnaruzitj i predupreditj.