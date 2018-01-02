В США основали движение по борьбе с домогательствами(4)

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Виталий Вавилкин
13:58 02.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Работницы театральной сферы, киноиндустрии и телевидения в США основали движение по защите женщин от сексуальных домогательств и дискриминации.

Инициативу под названием Time's Up («Время вышло») поддержало более 300 человек, в том числе актрисы Натали Портман, Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон и другие.

 

Для оказания поддержки пострадавшим от домогательств создан специальный фонд, пожертвования в который собираются на платформе GoFundMe.

 

Менее чем за две недели существования проекта его создателям удалось собрать 13 млн долларов из запланированных 15.

 

Собранные деньги будут в первую очередь использоваться для оплаты юридической помощи как женщинам, так и мужчинам, пострадавшим от сексуальных домогательств на рабочих местах.

 

Помогать планируется в первую очередь тем, кто не в состоянии оплатить юридические услуги самостоятельно; как правило, это работники сферы услуг, а также занятые в сельском хозяйстве и на производстве.

 

Создатели проекта также призывают покончить с проблемами гендерного неравенства и дисбаланса власти, чтобы больше женщин занимало влиятельные позиции и имело равную с мужчинами оплату труда.

 

Как говорится в обращении на сайте проекта, «пора положить конец тому, чтобы женщинам приходилось бороться за то, чтобы быть вхожими [в эксклюзивный круг], бороться за профессиональный рост и за то, чтобы быть услышанными».

 

«Время этой непробиваемой монополии вышло», — говорится в обращении.

 

Участники Time's Up также заявили о намерении добиваться принятия более строгих законов в сфере защиты от домогательств и дискриминации. В частности, они предлагают ввести штрафы для компаний, где имели место случаи домогательств.

 

Чтобы обратить внимание общественности на проблему, движение просит женщин из киноиндустрии надеть черную одежду на вручение премий Golden Globe 7 января.

 

В последние месяцы в США разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым в домогательствах и изнасилованиях был обвинен знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

 

В декабре журнал Time назвал персоной года 2017 «нарушителей молчания» — женщин и мужчин, которые открыто выступили против сексуальных домогательств на рабочем месте.

 

В прошлом году также популярность в соцсетях получил хэштаг #MeToo, сподвигнув многих женщин и мужчин поделиться личными историями, связанными с домогательствами.

 

 

BBC Russian / Фото
Комментарии (4)
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Nek-to 14:15 02:01:2018

Ja poverju v demokratiju, kogda parallel'no s "движением по защите женщин от сексуальных домогательств и дискриминации", i s finansirovaniem iz tex zhe istochnikov, budut ozdavat'sja takie zhe dvizhenija dlja muzhikov, pedeRRastov i les'bov i zoofilov...
Kstati. obvinjat' shmaru v domogatel'stvax sovershenno jelementarno - odnim iz sposobov javljaetsja "xlopanie glazami" - ot jetogo ni odna shmara ne otkazyvaetsja ni pri kakom obwenii...

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СССР 14:27 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов. Сперма в анусе!

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Патриот. 14:29 02:01:2018

Голивуд переедет в Лондон, столицу гомодрилов!

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Новый тренд 14:51 02:01:2018

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02.01.2018

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