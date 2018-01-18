В США решили: заключённых нужно пытать!(4)

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Герман Бергер
22:53 17.01.2018
В мире / Политика

Власти США не намерены менять практику использования военной тюрьмы в Гуантанамо для содержания там лиц, подозреваемых в терроризме. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Эд Кэллахан, передает РИА Новости.

«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в политике по использованию тюрьмы в Гуантанамо», — сказал Кэллахан на брифинге в Белом доме. При этом он заверил, что США будут ловить террористов «везде, где это возможно».

 

В декабре 2017 года специальный докладчик ООН Нильс Мельцер сообщал, что заключенные тюрьмы в Гуантанамо по-прежнему подвергаются пыткам, а старые случаи применения насилия к людям не расследуются.

 

Тюрьма находится на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в кубинском заливе Гуантанамо. В ней содержатся преимущественно лица, подозреваемые в поддержке терроризма. 21 января 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы, но она продолжает работать до сих пор.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 23:09 17:01:2018

Pareizi, ar noķertajiem teroristiem citādi nevar.

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Да 23:16 17:01:2018

Ну тут с Вами не поспорить. Согласен. Хотя и во многих вопросах Вы дурак.

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Latviešu patriots 23:32 17:01:2018

Da.To pašu varu teikt arī par tevi.

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Janka 23:39 17:01:2018

подозреваемые в поддержке терроризма
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a esli podozrenija ne podtverdilis? ili pitaet do teh por poka podtverditsa?

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

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