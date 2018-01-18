«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в политике по использованию тюрьмы в Гуантанамо», — сказал Кэллахан на брифинге в Белом доме. При этом он заверил, что США будут ловить террористов «везде, где это возможно».
В декабре 2017 года специальный докладчик ООН Нильс Мельцер сообщал, что заключенные тюрьмы в Гуантанамо по-прежнему подвергаются пыткам, а старые случаи применения насилия к людям не расследуются.
Тюрьма находится на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в кубинском заливе Гуантанамо. В ней содержатся преимущественно лица, подозреваемые в поддержке терроризма. 21 января 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы, но она продолжает работать до сих пор.
Pareizi, ar noķertajiem teroristiem citādi nevar.« ответить
Ну тут с Вами не поспорить. Согласен. Хотя и во многих вопросах Вы дурак.« ответить
Da.To pašu varu teikt arī par tevi.« ответить
подозреваемые в поддержке терроризма« ответить
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a esli podozrenija ne podtverdilis? ili pitaet do teh por poka podtverditsa?