Начальник KNAB Екаб Страуме в твиттере сообщил, что бюро проверит эту информацию в соответствии со своей компетенцией и публично сообщит о результатах проверки, как только это будет возможно.
В заявлении FinCEN говорится, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для влияния на должностных лиц, чтобы предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
В самом банке категорически отрицают обвинения в даче взяток должностным лицам.
По сумме активов в конце сентября 2017 года «ABLV Bank» был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».
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da da da pomnju pomnju kak FKTK v 2017 godu u ab.lv bank vzjal vzjatku toli 3, toli 1milion« ответить
Тьфу! Безродные латышские шавки!« ответить
хозяин сказал, значит надо« ответить
fas« ответить
ABLV krievu un bandītu banka! Sen laiks slēgt! Ekonomiskie blēži un zagļi!« ответить
Ты недоумок тупой,дегенерад , своего ума нет ! Сявка которая постоянно сосет на коленях« ответить
SerGejam. Ko var gribēt no bankas, kurai galvenais akcionārs ir krievu blēdis un mahinators. Cietumā tādu!« ответить
И снова "латвиешу педриотс"-чешешь бред с дивана.Старикашка трооль-эльф..угомонись..или мы тебя угомоним.хахахаха.как думаешь"педриотс,""аааа????« ответить