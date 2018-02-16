LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

Начальник KNAB Екаб Страуме в твиттере сообщил, что бюро проверит эту информацию в соответствии со своей компетенцией и публично сообщит о результатах проверки, как только это будет возможно.

В заявлении FinCEN говорится, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для влияния на должностных лиц, чтобы предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В самом банке категорически отрицают обвинения в даче взяток должностным лицам.

По сумме активов в конце сентября 2017 года «ABLV Bank» был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

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