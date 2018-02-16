В США сказали — надо. KNAB ответил — есть!(26)

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LETA
Герман Бергер
18:40 15.02.2018
Политика / Политики

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку содержащейся в заявлении сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

Начальник KNAB Екаб Страуме в твиттере сообщил, что бюро проверит эту информацию в соответствии со своей компетенцией и публично сообщит о результатах проверки, как только это будет возможно.

 

В заявлении FinCEN говорится, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для влияния на должностных лиц, чтобы предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

 

В самом банке категорически отрицают обвинения в даче взяток должностным лицам.

 

По сумме активов в конце сентября 2017 года «ABLV Bank» был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

 

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Vesti.lv / Фото
Комментарии (26)
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zam FKTK pusvaditajam 18:46 15:02:2018

da da da pomnju pomnju kak FKTK v 2017 godu u ab.lv bank vzjal vzjatku toli 3, toli 1milion

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СМЕРШ 18:51 15:02:2018

Тьфу! Безродные латышские шавки!

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Саня 18:55 15:02:2018

хозяин сказал, значит надо

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gosdep 18:57 15:02:2018

fas

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Latviešu patriots 19:45 15:02:2018

ABLV krievu un bandītu banka! Sen laiks slēgt! Ekonomiskie blēži un zagļi!

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Сергей 19:52 15:02:2018

Ты недоумок тупой,дегенерад , своего ума нет ! Сявка которая постоянно сосет на коленях

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Latviešu patriots 19:58 15:02:2018

SerGejam. Ko var gribēt no bankas, kurai galvenais akcionārs ir krievu blēdis un mahinators. Cietumā tādu!

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Читатель 21:19 15:02:2018

И снова "латвиешу педриотс"-чешешь бред с дивана.Старикашка трооль-эльф..угомонись..или мы тебя угомоним.хахахаха.как думаешь"педриотс,""аааа????

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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