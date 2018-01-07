В Стокгольме на юго-западе города возле станции метро Vårby Gård произошел взрыв. Об этом сообщает The Local.

Взрыв прогремел после того, как мужчина поднял некий предмет. Именно он и был источником взрыва, рассказали в полиции.

При инциденте пострадали два человека. Госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Полиция, по данным STV Nyheter, получила сообщение о взрыве в 11:07 по местному времени (13:07 по мск).

В настоящее время район происшествия оцеплен.

Как пишет SVT со ссылкой на сотрудника пожарной службы, пока подтверждена информация только об использовании взрывчатых веществ. Издание Aftonbladet указывает, что взорвалась ручная граната.