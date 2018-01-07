Взрыв прогремел после того, как мужчина поднял некий предмет. Именно он и был источником взрыва, рассказали в полиции.
При инциденте пострадали два человека. Госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Полиция, по данным STV Nyheter, получила сообщение о взрыве в 11:07 по местному времени (13:07 по мск).
В настоящее время район происшествия оцеплен.
Как пишет SVT со ссылкой на сотрудника пожарной службы, пока подтверждена информация только об использовании взрывчатых веществ. Издание Aftonbladet указывает, что взорвалась ручная граната.
а они судьбу искушают« ответить
достали эти чурки!гнать их из европы и не пускать ни одного..чего им не сидится у себя дома,всё к неверным едут...уроды..« ответить
V Stockholme rvut postojanno kto bival znaet a v Malmo i Geteborge ese pocise...« ответить
Челможопые дети ослов думают что у европейцев терпенье будет бесконечным ! Скоро этих тварей погонят метлой из свиной щетины обратно в их помоичные страны!« ответить