В Стокгольме прогремел взрыв(4)

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Владимир Бучельников
13:39 07.01.2018
В мире / Евросоюз

В Стокгольме на юго-западе города возле станции метро Vårby Gård произошел взрыв. Об этом сообщает The Local.

Взрыв прогремел после того, как мужчина поднял некий предмет. Именно он и был источником взрыва, рассказали в полиции.

 

При инциденте пострадали два человека. Госпитализированы 60-летний мужчина и 45-летняя женщина.

 

Полиция, по данным STV Nyheter, получила сообщение о взрыве в 11:07 по местному времени (13:07 по мск).

 

В настоящее время район происшествия оцеплен.

 

Как пишет SVT со ссылкой на сотрудника пожарной службы, пока подтверждена информация только об использовании взрывчатых веществ. Издание Aftonbladet указывает, что взорвалась ручная граната.

Polit.ru / Фото
Комментарии (4)
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местные пэдритоты должны радоваться 15:20 07:01:2018

а они судьбу искушают

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buba 15:59 07:01:2018

достали эти чурки!гнать их из европы и не пускать ни одного..чего им не сидится у себя дома,всё к неверным едут...уроды..

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Grisa 19:41 07:01:2018

V Stockholme rvut postojanno kto bival znaet a v Malmo i Geteborge ese pocise...

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Крестоносец 20:55 07:01:2018

Челможопые дети ослов думают что у европейцев терпенье будет бесконечным ! Скоро этих тварей погонят метлой из свиной щетины обратно в их помоичные страны!

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