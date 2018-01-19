Латвия — довольно безопасная страна мира. Здесь совершается мало убийств, если сравнивать государство с другими регионами планеты.

Смертельные отличия

Как сообщает французское издание medias–presse.info, уровень преступности в мире очень отличается от страны к стране. Разница может достигать ста раз. В самых небезопасных государствах в год совершается более 10 тыс. убийств, в самых спокойных — менее 100.

Конечно, размер населения того или иного государства имеет значение, хотя и не всегда. Например, кажется совершенно нормальным, что в Исландии преступность находится практически на нулевом уровне, а в Китае и Индии, на которых приходится 36% мирового населения, в год насильственным образом теряют жизни более 10 тыс. человек. Но, допустим, во Франции количество убийств существенно превышает число насильственных смертей в Японии, которая куда больше по числу жителей.

Мир можно условно разделить на четыре группы стран. Латвию medias–presse.info относит к первой, самой безопасной, где фиксируется менее 100 убийств в год. В эту категорию вошли также Гренландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Финляндия, Дания, Эстония, Чешская Республика, Словакия, Швейцария, Австрия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Мальта, Андорра, Косово, Греция, Македония, Кипр, Армения, Оман, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Западная Сахара, Экваториальная Гвинея, Джибути, Палестина, Бутан, Сингапур, Бруней, Гонконг, Новая Зеландия, Суринам, Французская Гвиана и Пуэрто–Рико.

Спокойные страны (от 100 до 1000 убийств в год) это — Канада, Куба, Белиз, Никарагуа, Коста–Рика, Панама, Тринидад и Тобаго, Гайана, Чили, Парагвай, Уругвай, Марокко, Алжир, Тунис, Мавритания, Гамбия, Гвинея–Бисау, Сьерра–Леоне, Либерия, Буркина–Фасо, Гана, Бенин, Нигер, Ливия, Габон, Конго, Центральная Африка, Намибия, Ботсвана, Лесото, Свазиленд, Зимбабве, Мозамбик, Малави, Руанда, Бурунди, Сомали, Эритрея, Мадагаскар, Соединенное Королевство, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, Германия, Польша, Литва, Беларусь, Венгрия, Сербия, Албания, Болгария, Румыния, Молдавия, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Сирия, Иордания, Ливан, Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Шри–Ланка, Непал, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Папуа — Новая Гвинея, Австралия, Тайвань, Япония, Южная Корея и Монголия.

Относительно опасные страны (от 1000 до 10 тыс. убийств в год) — Гаити, Доминиканская Республика, Ямайка, Гватемала, Гондурас, Эль Сальвадор, Эквадор, Перу, Боливия, Аргентина, Сенегал, Мали, Гвинея, Кот д'Ивуар, Камерун, Чад, Египет, Судан, Южный Судан, Эфиопия, Уганда, Кения, Танзания, Ангола, Франция, Украина, Турция, Ирак, Йемен, Иран, Афганистан, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины и Северная Корея.

Опасными странами (более 10 тыс. убийств в год) можно считать США, Мексику, Колумбию, Венесуэлу, Бразилию, Нигерию, Демократическую Республику Конго, ЮАР, Россию, Пакистан, Индию и Китай.

Могло быть и лучше

Что касается числа убийств на 100 тыс. населения, то, по данным Бюро ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, Латвия с числом 4,11 занимает 114–е место в мире из 219 стран (информация по нашей стране за 2015 год). То есть могло быть и лучше — ЛР здесь уступает большинству развитых государств ЕС.

На же первых местах государства, где убийств не бывает вообще, или их число крайне мало — Андорра (0), Сан–Марино (0), Лихтенштейн (0), Монако (0), Макао (0,17), Сингапур (0,25), Гонконг (0,3), Япония (0,31), Французская Полинезия (0,38), Бруней (0,48).

На другом полюсе — страны, где, кажется, идут настоящие криминальные войны: Сальвадор (108,64 убийства на 100 тыс. населения), Гондурас (63,75), Венесуэла (57,15), Виргинские острова (52,64), Ямайка (43,21), Лесото (38), Белиз (34,4), ЮАР (34,27).

Григорий АНТОНОВ.