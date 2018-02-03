В субботу в Латвии выглянет солнце, местами выпадет снег

Температура воздуха составит -2 +3 градуса.
Медленный юго-восточный ветер постепенно сменит северо-восточный.
В Риге будет светить солнце, возможен небольшой снегопад. Воздух в столице прогреется до +1 +2 градусов.
В субботу в Латвии облака немного рассеются, выглянет солнце, а в отдельных местах выпадет снег, сообщают синоптики.
Температура воздуха составит -2 +3 градуса.
Медленный юго-восточный ветер постепенно сменит северо-восточный.
В Риге будет светить солнце, возможен небольшой снегопад. Воздух в столице прогреется до +1 +2 градусов.
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