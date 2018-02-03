В субботу в Латвии выглянет солнце, местами выпадет снег

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Виталий Вавилкин
08:30 03.02.2018
Наша Латвия / Погода

В субботу в Латвии облака немного рассеются, выглянет солнце, а в отдельных местах выпадет снег, сообщают синоптики.

 

 

 

Температура воздуха составит -2 +3 градуса.

 

Медленный юго-восточный ветер постепенно сменит северо-восточный.

 

В Риге будет светить солнце, возможен небольшой снегопад. Воздух в столице прогреется до +1 +2 градусов.

 

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
02.02.2018

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