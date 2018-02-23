Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ.
Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии. Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.
Напомним, Сейм в четверг, 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.
Подготовленный Министерством образования проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.
Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.
Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.
Ideāli, lai protestētāji atsaldē sev visu, ko var atsaldēt! Varbūt ātrāk nomirs!« ответить
и не воняй. Просто стыдно за тебя, эуропеец хренов.« ответить
Римшевич сознался во лжи - фото подлинные.« ответить
А мороз то будет?Попону надевать,робяты?« ответить
ой ну надо покрышки чтоб согрется!« ответить
Gan jau ugunsdzēsēji ar vēsu Daugavas ūdentiņu ātri jūs nacistiskos rašistus atdzesētu :))))« ответить
p.s. Karbiševa stilā :))))
Посмотрим, сколько идиотов притащится здоровие подпортить.« ответить
А сколько бы не " притащилось" а нас тут под миллион,больше чем вся Западная группа войск Пyтина:)))Так что,сиди и не квакай,жаба бандеровская,а то географию "родного края" будешь изучать среди вечной мерзлоты Магаданского уезда:))))))« ответить
верзилов Окурок, у нас есть тёплая одежда, придём обязательно, а ты, идиот, печку топи, а то яйца отморозишь в своей холупе дырявой.« ответить
БЕДНЯГА..ТЫ УЖЕ НЕ В СИЛАХ УБЕДИТЬ СЕБЯ САМОГО ДОБРАТЬСЯ ДО УТКИ. ПОДУМАЙ О СВОЕЙ УСРАИНЕ. А БЫЛО ТАМ ХОРОШО! ПОДГУЗНИК ПОМЕНЯЙ.« ответить
Споргём, что неодного из вас, пустозвоны быдлотные, там не будет!« ответить
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