В субботу в страшный мороз пройдет протест против школьной реформы(19)

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Владимир Бучельников
15:39 23.02.2018
Политика / Конфликт

24 февраля в Риге на Эспланаде состоится очередная акция протеста против перевода школ на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии. На сей раз организаторы приглашают на митинг детей с родителями и учащихся русских школ.

 

Будет проходить сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии. Акцию планируется провести с 12:00 до 14:00.

 

Напомним, Сейм в четверг, 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

 

Подготовленный Министерством образования проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) — только на латышском языке.

 

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

 

Планируется, что поправки вступят в силу постепенно, и полный перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года, а закончится 1 сентября 2021 года.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (19)
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Latviešu patriots 15:45 23:02:2018

Ideāli, lai protestētāji atsaldē sev visu, ko var atsaldēt! Varbūt ātrāk nomirs!

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Залезь обратно на хутор 16:56 23:02:2018

и не воняй. Просто стыдно за тебя, эуропеец хренов.

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Ha ha ha 17:03 23:02:2018

Римшевич сознался во лжи - фото подлинные.

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лошадка,везущая хворосту воз 15:45 23:02:2018

А мороз то будет?Попону надевать,робяты?

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Latviešu patriots 15:45 23:02:2018

ой ну надо покрышки чтоб согрется!

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Smile 16:27 23:02:2018

Gan jau ugunsdzēsēji ar vēsu Daugavas ūdentiņu ātri jūs nacistiskos rašistus atdzesētu :))))
p.s. Karbiševa stilā :))))

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ИвАн 15:50 23:02:2018

Посмотрим, сколько идиотов притащится здоровие подпортить.

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5я колонна освободителей от нацызма 15:54 23:02:2018

А сколько бы не " притащилось" а нас тут под миллион,больше чем вся Западная группа войск Пyтина:)))Так что,сиди и не квакай,жаба бандеровская,а то географию "родного края" будешь изучать среди вечной мерзлоты Магаданского уезда:))))))

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ИвАну -быдлу 16:03 23:02:2018

верзилов Окурок, у нас есть тёплая одежда, придём обязательно, а ты, идиот, печку топи, а то яйца отморозишь в своей холупе дырявой.

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SERG 16:03 23:02:2018

БЕДНЯГА..ТЫ УЖЕ НЕ В СИЛАХ УБЕДИТЬ СЕБЯ САМОГО ДОБРАТЬСЯ ДО УТКИ. ПОДУМАЙ О СВОЕЙ УСРАИНЕ. А БЫЛО ТАМ ХОРОШО! ПОДГУЗНИК ПОМЕНЯЙ.

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ИвАн 16:15 23:02:2018

Споргём, что неодного из вас, пустозвоны быдлотные, там не будет!

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SERG 15:53 23:02:2018

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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