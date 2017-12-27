В супермаркете Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Пострадали люди(23)

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Герман Бергер
19:25 27.12.2017
В мире / Россия

В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает «Фонтанка».

Как отмечает издание, взрыв задел одну из касс. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские.

 

ТАСС уточняет, что в результате инцидента пострадали десять человек. Здание эвакуировали. Возгорания не было. Отмечается, что взрыв прогремел в развлекательном комплексе «Гигант Холл» (уже не работает — прим. «Ленты.ру»), на первом этаже которого располагается супермаркет.

 

По предварительным данным, четыре человека уже госпитализированы, еще шестерых медики осматривают на месте.

 

Как передает «Интерфакс», мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (23)
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ваня 19:35 27:12:2017

Настроение поднялось..хороший вечер однако

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Александр Шерстобитов 20:08 27:12:2017

Соболезнования всем невынным жертвам и их близким.

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ИвАн 20:25 27:12:2017

Так ли все невинные? 7,2 из них крымнашисты по статистике. Когда их соплеменники убивают украинцев, слезу не пустят, а то и поиздеваются.

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мы знаем 20:38 27:12:2017

урод ты , "ваня"!

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Александр Шерстобитов 20:38 27:12:2017

_Так ли все невинные?_

Тебе известны имена жертв и их поступки? Мне о них ничего неизвестно. Так что я вырозил сооболезновния на случае, если они не в чём невыноваты. А если этот взрыв сделали муслики, то тем более жалко жертв. Я не люблю россию, но сирийцев - любую сторону конфликта, да и всех других чунгачанга, я не люблю в двойне.

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:D 19:40 27:12:2017

Эхо Сирии... первый пошёл.

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:D 19:41 27:12:2017

Эхо Сирии...пошёл первый .

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ты 20:38 27:12:2017

дебил

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П у т и н 19:44 27:12:2017

Окурок устраивает взрывы, чтоб за него перепуганные люди голосовали

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Latviešu patriots 19:53 27:12:2017

Iespējams variants, katra ziņā labs iemesls piegriest skrūves.

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А ты, 20:04 27:12:2017

лобатый xyeплeт patriots - ЛУЧШЕ СЕБЕ ПАДЛА ПЕРЕВОДЧИКА НАЙМИ!!!3ae6aЛ CBOИM COБAЧЬИM ЯЗЫКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гражданин LV >> А ты, 20:19 27:12:2017

Твой поезд уже ушёл, но те кто по моложе в такое дурацкое положение не будут попадать благодаря грядущей реформе образования.

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:D 20:26 27:12:2017

А пострадавшие то не свежие и их специально пеплом посыпали для снятия постановочного видеоролика.

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captain 19:53 27:12:2017

Новости за день:
стрельба по приставам,
прорыв автомобиля через границу,
взрыв в питерском супермаркете, и
улыбающийся Путин сдаёт документы в ЦИК.

Русские, вас ждет "удивинельный" год впереди... Гггг...

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Это ВАС 19:59 27:12:2017

русские вы 6 ля дки латышии и ЛАТЫШНЮ - В СОБАЧИЙ ГОД ,ВСЁ ЭТО ЖДЁТ!!!!!!!!

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ИвАн 20:32 27:12:2017

А вам и смотреть не надо, какой год. Повседневность.

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)