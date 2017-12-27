Как отмечает издание, взрыв задел одну из касс. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские.
ТАСС уточняет, что в результате инцидента пострадали десять человек. Здание эвакуировали. Возгорания не было. Отмечается, что взрыв прогремел в развлекательном комплексе «Гигант Холл» (уже не работает — прим. «Ленты.ру»), на первом этаже которого располагается супермаркет.
По предварительным данным, четыре человека уже госпитализированы, еще шестерых медики осматривают на месте.
Как передает «Интерфакс», мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Настроение поднялось..хороший вечер однако« ответить
Соболезнования всем невынным жертвам и их близким.« ответить
Так ли все невинные? 7,2 из них крымнашисты по статистике. Когда их соплеменники убивают украинцев, слезу не пустят, а то и поиздеваются.« ответить
урод ты , "ваня"!« ответить
_Так ли все невинные?_« ответить
Тебе известны имена жертв и их поступки? Мне о них ничего неизвестно. Так что я вырозил сооболезновния на случае, если они не в чём невыноваты. А если этот взрыв сделали муслики, то тем более жалко жертв. Я не люблю россию, но сирийцев - любую сторону конфликта, да и всех других чунгачанга, я не люблю в двойне.
Эхо Сирии... первый пошёл.« ответить
Эхо Сирии...пошёл первый .« ответить
дебил« ответить
Окурок устраивает взрывы, чтоб за него перепуганные люди голосовали« ответить
Iespējams variants, katra ziņā labs iemesls piegriest skrūves.« ответить
лобатый xyeплeт patriots - ЛУЧШЕ СЕБЕ ПАДЛА ПЕРЕВОДЧИКА НАЙМИ!!!3ae6aЛ CBOИM COБAЧЬИM ЯЗЫКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Твой поезд уже ушёл, но те кто по моложе в такое дурацкое положение не будут попадать благодаря грядущей реформе образования.« ответить
А пострадавшие то не свежие и их специально пеплом посыпали для снятия постановочного видеоролика.« ответить
Новости за день:« ответить
стрельба по приставам,
прорыв автомобиля через границу,
взрыв в питерском супермаркете, и
улыбающийся Путин сдаёт документы в ЦИК.
Русские, вас ждет "удивинельный" год впереди... Гггг...
русские вы 6 ля дки латышии и ЛАТЫШНЮ - В СОБАЧИЙ ГОД ,ВСЁ ЭТО ЖДЁТ!!!!!!!!« ответить
А вам и смотреть не надо, какой год. Повседневность.« ответить