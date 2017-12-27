В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает «Фонтанка».

Как отмечает издание, взрыв задел одну из касс. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские.

ТАСС уточняет, что в результате инцидента пострадали десять человек. Здание эвакуировали. Возгорания не было. Отмечается, что взрыв прогремел в развлекательном комплексе «Гигант Холл» (уже не работает — прим. «Ленты.ру»), на первом этаже которого располагается супермаркет.

По предварительным данным, четыре человека уже госпитализированы, еще шестерых медики осматривают на месте.

Как передает «Интерфакс», мощность взрыва составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».