Контраргументы полному переводу обучения детей нацменьшинств начиная с детского сада на латышский язык обучения

Почему? Ведь с 2004 года, после введения в нелатышских средних школах билингвального образования, чиновники МОН, не проводя серьезных научных исследований, утверждали: «Все идет по плану!» И знания инородцами латышского языка улучшаются семимильными шагами, и знания физики, химии, биологии, математики — на должном уровне.

Лгали! Иначе зачем же ломать билингвальную систему преподавания, которая с 2014 года была внедрена и в основной школе? Кстати, насколько мне известно, в США от билингвального образования уже отказались: не оправдало себя.

Увы, и знания латышского языка у наших детей не столь блестящи, как хотелось бы, и результаты централизованных экзаменов у абитуриентов год от года снижаются — что подтвердилось и в 2016/2017 учебном году.

Неизвестно, проводит ли МОН сравнительный анализ результатов сдачи централизованных экзаменов за курс средней школы по латышскому языку представителями титульной нации и инородцами с 2012 года, когда этот экзамен уравняли для латышей и нелатышей.

Неизвестно также, насколько отличается процент поступления на бюджетные места в государственные вузы этих же двух категорий жителей Латвии. Это, очевидно, значит, что подобные сравнения невыгодны прежде всего «реформаторам».

Правящие политики игнорируют и Сатверсме ЛР, и Рамочную конвенцию Совета Европы, которую сами же подписали и ратифицировали, и Декларацию о правах ребенка ООН. Игнорируют и рекомендации Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе в области образования нацменьшинств: учебные предметы в основной школе изучать на языках нацменьшинств; в средней школе — на этих языках осваивать значительную часть предметов.

Министр К. Шадурскис и национал–радикальные депутаты на словах пекутся о знании нашими детьми государственного языка. Так почему до сих пор не подготовили нужное количество квалифицированных учителей латышского для школ нацменьшинств? Почему по сей день нет эффективных методик обучения такому важному государственному языку?

По науке, лишь 25% детей обладают выдающимися способностями к изучению языков; их без особого ущерба можно обучать не только на латышском, но и на китайском. А что делать с остальными 75 процентами? Напомню: Конституционный суд ЛР в 2005 году допустил пропорцию 60:40 лишь при условии, что качество образования не ухудшится. Но оно ухудшается! Впору ли говорить о 90:10?

До ульманисовского переворота (15 мая 1934 г.) в Латвийской Республике действовал закон об образовании нацменьшинств, подписанный первым президентом ЛР Янисом Чаксте 8 января 1919 года. Он был на тот момент самым демократичным в Европе. Школы работали на восьми языках. Дети хорошо изучали и знали латышский язык. При МОН ЛР работал департамент национальных школ с отделами русских, польских, еврейских, немецких школ. Руководители этих отделов имели высокий статус. За ними было закреплено право совещательного голоса на заседаниях КМ ЛР, когда рассматривались вопросы образования и культуры нацменьшинств. Прообраз такого устройства продумывался министром образования ЛР А. Пиебалгсом в начале 90–х ХХ века. По его поручению с учетом опыта первой Латвийской Республики мною было разработано Положение об отделе национальных школ на 12 и на 6 штатных единиц. В урезанном виде отдел работал год и два месяца, но под давлением националов министр эту структуру упразднил, а я ушел из МОН по собственному желанию и совместно с учителями и родителями в 1993 году создал частную школу, которую власти пытаются сегодня задушить.

Школа Латвии должна быть единой, но не единообразной. Потому–то я и поддерживаю борьбу РСЛ и Штаба защиты русских школ за автономию системы образования нацменьшинств в Латвии; за сохранение и развитие школ национальных меньшинств и конкретно русской школы, ведь 96% учащихся, осваивающих программы образования национальных меньшинств, разговаривают в семье на русском языке. Для более трети латвийцев независимо от национальности русский язык является родным языком. Эти люди платят налоги. На эти налоги содержатся школы. Нам чужого не надо, но и своего отдавать нельзя. Мы в своем праве.

И в заключение — вопросы Карлису Шадурскису:

1. Сколько квалифицированных учителей латышского языка не хватает в школах Латвии? Почему? И когда они будут подготовлены?

2. Преподавать билингвально и только на латышском — большая разница. Какую судьбу планирует министр тысячам учителей, которые не смогут преподавать на высоком латышском?

3. Какой процент нацменьшинств учится на бюджетных местах в государственных вузах Латвии?

4. Не думает ли господин Шадурскис, что он ведет страну к сегрегации? Школы на латышском языке для латышей и на латышском для нацменьшинств — это нонсенс, сегрегация, от которой давно отказались в ЮАР и в США (отдельных школ для белых и черных в этих странах нет).

Вопросы заданы. Ждем ответов…

Яков ПЛИНЕР,

доктор педагогических наук.