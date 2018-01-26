В “Taxify” заявили о вероятном уходе с рынка Латвии из-за новых законов

По мнению руководства “Taxify”, поправки ведомства идут вразрез упомянутому закону, работая против идеи предоставить возможность предоставления услуг пассажирского транспорта физическим лицам.
Проект поправок подразумевает, что для ведения подобной деятельности в свободное время, людям все равно придется регистрировать предприятие, получать лицензии, платить социальные налоги, что обходится в весьма ощутимые затраты. В этом случае более не будет никакой разницы между такси и услугами индивидуальных водителей, что противоречит смыслу принятого закона.
Кроме того, с введением новых правил мобильная платформа будет обязана хранить свои данные в Латвии, предоставляя всю имеющуюся информацию СГД – не только ту, которая необходима для выплаты налогов.
“Это противозаконно и полностью противоречит правилам о защите данных физических лиц и коммерческих тайн. Особенно это странно, когда в силу вступает регула ЕС о защите данных. Коммерсанты рискуют 20-миллионными штрафами в случаях распространения слишком большого количества данных. Если эти поправки не будут исправлены в соответствии с законом, “Taxify” очень серьезно задумается об уходе с латвийского рынка. Рогнозирую, что этот рынок не будет актуален и для других платформ”, — заявил руководитель “Taxify” в Латвии Юрис Круминьш.
По его словам, новые правила вполне осознано усложняют работу индивидуальных водителей, требуя от них больше, чем от таксистов.
“Работа людей тонет в бюрократии, становясь не выгодной людям, которые хотят иметь дополнительный доход, работая несколько часов в месяц на своих личных автомобилях”, — считает Круминьш.
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