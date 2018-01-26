В топку экономики подкинули миллиард (1)

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газета Сегодня
16:30 25.01.2018
газета Сегодня / Фонды

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) отчиталось: в прошлом году латвийская экономика получила из фондов ЕС более миллиарда евро. При европейской поддержке начата реализация 526 проектов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На трамваи и карусели 

 

Как отметила директор ЦАФД Анита Круминя, 2017 год был активным и для агентства, и для получателей финансирования из фондов ЕС. При поддержке фондов в фазе реализации находятся проекты на сумму свыше 3 млрд. евро из общего портфеля нынешнего периода финансирования, который составляет 4,4 млрд. евро.

 

Самые крупные по размеру вложений проекты, договоры по которым были заключены в 2017 году, это

 

— строительство «трамвайной» инфраструктуры Риги (65,7 млн. евро),

 

— создание культурно–спортивного квартала в окрестностях Гризинькалнса (37,6 млн. евро),

 

— развитие железнодорожного объекта в Даугавпилсе Latvijas dzelzceLS (37 млн. евро).

 

Отметим, что начиная с 2004 года, когда Латвия вступила в ЕС, наша страна стала получать средства из фондов Евросоюза. С 2007 по 2013 год Латвии было выделено примерно 4,53 млрд. евро. На 2014–2020 годы Латвия получила от Евросоюза почти 4,4 миллиарда на развитие инфраструктуры, энергоэффективности и многие другие цели.

 

Европа платит посредникам

 

Каждый седьмой евро в бюджете Латвии — это помощь ЕС. При этом наша республика ежегодно сталкивается с проблемой недостаточного использования средств еврофондов.

 

«Например, в 2015 году не было освоено 48% возможного европейского финансирования, примерно такая же картина была в 2016–м, по прошлому году еще данных нет.

 

Одним из препятствий является сложная процедура оформления документации: очень многие предприниматели, государственные структуры, муниципалитеты, самоуправления в Латвии не знакомы с требованиями Еврокомиссии к оформлению документов.

 

Консалтинговые компании, набившие руку на оформлении, берут за работу немало — до 20% от общей суммы проекта, и многие бизнесмены, подсчитав все расходы, отказываются от европейского финансирования», — прокомментировала ситуацию с еврофондами газете «СЕГОДНЯ» Лилия Журбите, финансовый консультант агентства по оформлению европроектов Eurohelp.

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Александр Шерстобитов 17:48 25:01:2018

даже полный пакет использовать не могут европейских денег, потому что хуторское умишко

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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