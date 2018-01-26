На трамваи и карусели
Как отметила директор ЦАФД Анита Круминя, 2017 год был активным и для агентства, и для получателей финансирования из фондов ЕС. При поддержке фондов в фазе реализации находятся проекты на сумму свыше 3 млрд. евро из общего портфеля нынешнего периода финансирования, который составляет 4,4 млрд. евро.
Самые крупные по размеру вложений проекты, договоры по которым были заключены в 2017 году, это
— строительство «трамвайной» инфраструктуры Риги (65,7 млн. евро),
— создание культурно–спортивного квартала в окрестностях Гризинькалнса (37,6 млн. евро),
— развитие железнодорожного объекта в Даугавпилсе Latvijas dzelzceLS (37 млн. евро).
Отметим, что начиная с 2004 года, когда Латвия вступила в ЕС, наша страна стала получать средства из фондов Евросоюза. С 2007 по 2013 год Латвии было выделено примерно 4,53 млрд. евро. На 2014–2020 годы Латвия получила от Евросоюза почти 4,4 миллиарда на развитие инфраструктуры, энергоэффективности и многие другие цели.
Европа платит посредникам
Каждый седьмой евро в бюджете Латвии — это помощь ЕС. При этом наша республика ежегодно сталкивается с проблемой недостаточного использования средств еврофондов.
«Например, в 2015 году не было освоено 48% возможного европейского финансирования, примерно такая же картина была в 2016–м, по прошлому году еще данных нет.
Одним из препятствий является сложная процедура оформления документации: очень многие предприниматели, государственные структуры, муниципалитеты, самоуправления в Латвии не знакомы с требованиями Еврокомиссии к оформлению документов.
Консалтинговые компании, набившие руку на оформлении, берут за работу немало — до 20% от общей суммы проекта, и многие бизнесмены, подсчитав все расходы, отказываются от европейского финансирования», — прокомментировала ситуацию с еврофондами газете «СЕГОДНЯ» Лилия Журбите, финансовый консультант агентства по оформлению европроектов Eurohelp.
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
даже полный пакет использовать не могут европейских денег, потому что хуторское умишко« ответить