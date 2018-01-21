В Турции назвали время начала наземной операции в Сирии(10)

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Герман Бергер
08:10 21.01.2018
В мире / Война

Наземная операция вооруженных сил Турции в сирийском Африне может быть начата в воскресенье, 21 января. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщает ТАСС.

«Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — сказал Йылдырым журналистам в субботу.

 

Ранее, 20 января, Анкара официально объявила о начале операции в Сирии. Турецкая армия поддерживает силы сирийской вооруженной оппозиции с воздуха и артиллерией. Заявленная цель операции — защита турецких границ и борьба с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России»).

 

Обстрелы позиций курдских формирований в Сирии турецкая армия начала вечером в пятницу, 19 января.

 

Как прокомментировали происходящее в Минобороны России, причина начала военной операции кроется в бесконтрольных поставках современного американского вооружения группировкам, лояльным США.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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Выходит, 08:21 21:01:2018

НАТО напало на Сирию? Где гневные речи правозащитников и цивилизованной общественности?

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Ваня 08:36 21:01:2018

когда всем миром выродков и нелюдей России начнут там уничтожать?????

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22 08:54 21:01:2018

Не воняй, вас уже уничтожают и довольно успешно-и 2 миллионов не наберется

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хуторянен 11:42 21:01:2018

Ваня - beidz trollēt no Pēterburgas . Tev neizdosies sanaidot Latvijas krievus ar latviešiem

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22 08:55 21:01:2018

Начало войны всех против всех или теория управляемого хаоса?

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22 08:56 21:01:2018

Начало войны всех против всех по теории управляемого хаоса?

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П у т и н 09:09 21:01:2018

Окурок совсем сбрендил - кинул курдов, которые всегда были на стороне рашки и переметнулся к натовцу Эрдогану, которому сбить русского лётчика, как два пальца...

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22 09:19 21:01:2018

Курды всегда были с пендосами, кого ты лечишь тормоз?

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П у т и н 09:34 21:01:2018

С пендосами была вся госДура, когда победил Трамп, прямо захлёбывались от восторга. А щас срутся от ужаса, когда в феврале арестуют все американские счета и недвижку рашн поцреотов

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22 10:55 21:01:2018

Почти никто не срется, уже 7 тыс. челобитных подали в Кремль. Просто вы реально тормоза, уже весь мир знает

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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