«Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — сказал Йылдырым журналистам в субботу.
Ранее, 20 января, Анкара официально объявила о начале операции в Сирии. Турецкая армия поддерживает силы сирийской вооруженной оппозиции с воздуха и артиллерией. Заявленная цель операции — защита турецких границ и борьба с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России»).
Обстрелы позиций курдских формирований в Сирии турецкая армия начала вечером в пятницу, 19 января.
Как прокомментировали происходящее в Минобороны России, причина начала военной операции кроется в бесконтрольных поставках современного американского вооружения группировкам, лояльным США.
НАТО напало на Сирию? Где гневные речи правозащитников и цивилизованной общественности?« ответить
когда всем миром выродков и нелюдей России начнут там уничтожать?????« ответить
Не воняй, вас уже уничтожают и довольно успешно-и 2 миллионов не наберется« ответить
Ваня - beidz trollēt no Pēterburgas . Tev neizdosies sanaidot Latvijas krievus ar latviešiem« ответить
Начало войны всех против всех или теория управляемого хаоса?« ответить
Начало войны всех против всех по теории управляемого хаоса?« ответить
Окурок совсем сбрендил - кинул курдов, которые всегда были на стороне рашки и переметнулся к натовцу Эрдогану, которому сбить русского лётчика, как два пальца...« ответить
Курды всегда были с пендосами, кого ты лечишь тормоз?« ответить
С пендосами была вся госДура, когда победил Трамп, прямо захлёбывались от восторга. А щас срутся от ужаса, когда в феврале арестуют все американские счета и недвижку рашн поцреотов« ответить
Почти никто не срется, уже 7 тыс. челобитных подали в Кремль. Просто вы реально тормоза, уже весь мир знает« ответить