В Турции самолет едва не упал в море

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Владимир Бучельников
21:08 14.01.2018
В мире

В турецком Трабзоне самолет компании Pegasus Airlines Boeing 737 при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море, сообщает Reuters.

На борту самолета находились 162 человека, никто не пострадал.

 

Отмечается, что лайнер остановился буквально в десятках метров от воды. Причина инцидента неизвестна.

Полит.Ру / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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