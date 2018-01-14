В Турции самолет едва не упал в море

На борту самолета находились 162 человека, никто не пострадал.
Отмечается, что лайнер остановился буквально в десятках метров от воды. Причина инцидента неизвестна.
В турецком Трабзоне самолет компании Pegasus Airlines Boeing 737 при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море, сообщает Reuters.
На борту самолета находились 162 человека, никто не пострадал.
Отмечается, что лайнер остановился буквально в десятках метров от воды. Причина инцидента неизвестна.
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