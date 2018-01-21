В Турции сошел с трассы автобус со школьниками: 11 погибших (1)

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Виталий Вавилкин
12:15 20.01.2018
В мире

Крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса произошла в турецкой провинции Эскишехир. 11 человек погибли, 44 получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора провинции Оздемира Чакаджака.

Автобус вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу и врезался в деревья, растущие около дороги. «Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны», — цитирует Чакаджака агентство Anadolu.

 

По информации газеты Hurriyet, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители.

 

Причина схода с трассы уточняется. По данным СМИ, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.

 

Накануне в Турции из-за сильных снегопадов и гололеда в ряде регионов страны произошли три крупные аварии с участием автобусов, в результате шесть человек погибли и 78 получили ранения. Все погибшие — жертвы ДТП в провинции Муш, где автобус съехал с трассы и перевернулся.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 12:32 20:01:2018

Izsaku līdzjūtību smagā brīdī.

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Мнение
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Павел Кириллов
19.01.2018

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