Факт существования этого помещения подтверждают и пулевые отверстия в настенных досках, и найденные в стенах пули.
Как пояснили в Музее оккупации, в 1941 году, до вторжения нацистской Германии, в этом здании были исполнены 186 смертных приговоров. Все расстрелянные были приговорены Военным трибуналом и Особым отделом НКВД КБФ за сопротивление или неподчинение коммунистической власти.
Исполнителем был командующий рижским ЧК Александр Ермолаев. В некоторых случаях его заменял помощник Парфенович, чье имя неизвестно, или Екабс Лацис, отмечают в музее.
Paldies Dievam, ka asiņainais PSRS režīms ir likvidēts. Un vēl brīnās, kāpēc tik daudzi Latvieši - 150 000, cīnījās Latviešu Leģiona rindās pret krievu okupantiem. Paši krievi pie tā vainīgi!« ответить
сражались наёмниками за щедрые льготы............ когда немцы были победителями и наступали, потом желающих поубавилось когда немцам начали под зад поддавать, местечковых хероев-лачплесеньшей приходилось местечковым шуцманам ловить,расстреливать и мобилизовывать " на защиту родинки от большевиков"« ответить
Ну не порите чушь Вести, тир там был!!! Вы выглядите идиотами!!!« ответить
Прошло почти 30 лет и вдруг...... обнаружили .....притом сразу опубликовали, сколько людей было расстрелено. А пофамильный список можно опубликовать????Смешно. хотя хочется плакать. Так как и мешки КГБ. Если там и была какая то информация, она уже давно вся продана. Неужели КГБисты такие безмозглые, чтобы оставить что то, а ведь легче сжечь, Опять нагнетают психоз.« ответить
Nu protams, ka krievi savu vainu neatzīst! Ko no slāvu - mongoļu čurkām var gaidīt! Salašņas.« ответить
Krievs cietīs par katru Latvieti, arī par Mikus Alps. Noziegumam nav noilguma. Ikdienā pret ruskojazičnijiem jāizturas kā pret okupantiem, kuru klātbūtne jāsamazina.« ответить
онижедети, когда мешки чк откроете стукачиллы деревенские?« ответить
Да и сегодня не мешало бы ввести расстрелы...« ответить
Ворью...
Лавенты - на свободе..
Каргины-Красовицкие - на свободе..
Годманы -скгунгс -- на свободе..
Антоновсы -- на свободе..
Обобрали Латышов -- как липку..
С каким бы удовольствием.. Латышское ЧК их бы прикончило...
Но не у Латышов щас власть...
А у этих ..
И ещё .. челов 100.. не мешало бы..