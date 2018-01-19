В Угловом доме нашли расстрельную комнату, где были убиты почти 200 человек (8)

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Виталий Вавилкин
17:50 18.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В бывшем здании Комитета государственной безопасности ЛССР, где сейчас находится Угловой дом, сохранилась комната, в которой по словам исследователей, проводились расстрелы, пишет портал Skaties.lv. Сегодня исследователи продемонстрировали ее журналистам.

Факт существования этого помещения подтверждают и пулевые отверстия в настенных досках, и найденные в стенах пули.

 

Как пояснили в Музее оккупации, в 1941 году, до вторжения нацистской Германии, в этом здании были исполнены 186 смертных приговоров. Все расстрелянные были приговорены Военным трибуналом и Особым отделом НКВД КБФ за сопротивление или неподчинение коммунистической власти.

 

Исполнителем был командующий рижским ЧК Александр Ермолаев. В некоторых случаях его заменял помощник Парфенович, чье имя неизвестно, или Екабс Лацис, отмечают в музее.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 18:26 18:01:2018

Paldies Dievam, ka asiņainais PSRS režīms ir likvidēts. Un vēl brīnās, kāpēc tik daudzi Latvieši - 150 000, cīnījās Latviešu Leģiona rindās pret krievu okupantiem. Paši krievi pie tā vainīgi!

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деревня раССудительных дурачков-созидателей 19:16 18:01:2018

сражались наёмниками за щедрые льготы............ когда немцы были победителями и наступали, потом желающих поубавилось когда немцам начали под зад поддавать, местечковых хероев-лачплесеньшей приходилось местечковым шуцманам ловить,расстреливать и мобилизовывать " на защиту родинки от большевиков"

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Чекист 18:34 18:01:2018

Ну не порите чушь Вести, тир там был!!! Вы выглядите идиотами!!!

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как латыши любят копаться в навозе 18:34 18:01:2018

Прошло почти 30 лет и вдруг...... обнаружили .....притом сразу опубликовали, сколько людей было расстрелено. А пофамильный список можно опубликовать????Смешно. хотя хочется плакать. Так как и мешки КГБ. Если там и была какая то информация, она уже давно вся продана. Неужели КГБисты такие безмозглые, чтобы оставить что то, а ведь легче сжечь, Опять нагнетают психоз.

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Latviešu patriots 18:39 18:01:2018

Nu protams, ka krievi savu vainu neatzīst! Ko no slāvu - mongoļu čurkām var gaidīt! Salašņas.

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LL 18:38 18:01:2018

Krievs cietīs par katru Latvieti, arī par Mikus Alps. Noziegumam nav noilguma. Ikdienā pret ruskojazičnijiem jāizturas kā pret okupantiem, kuru klātbūtne jāsamazina.

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приколы деревни дурачков 18:49 18:01:2018

онижедети, когда мешки чк откроете стукачиллы деревенские?

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СОВЕТНИК БОГА 19:00 18:01:2018

Да и сегодня не мешало бы ввести расстрелы...
Ворью...
Лавенты - на свободе..
Каргины-Красовицкие - на свободе..
Годманы -скгунгс -- на свободе..
Антоновсы -- на свободе..

Обобрали Латышов -- как липку..
С каким бы удовольствием.. Латышское ЧК их бы прикончило...
Но не у Латышов щас власть...
А у этих ..
И ещё .. челов 100.. не мешало бы..

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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