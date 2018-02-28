В Вашингтоне открыли площадь Немцова(24)

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Герман Бергер
21:19 27.02.2018
В мире / Политика

В американской столице во вторник, 27 февраля, открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Об этом сообщает РИА Новости.

Состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

 

10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать инициативу авмериканских властей переименовать площадь. «Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал он.

 

Позднее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил присвоить старому зданию посольства США в Москве почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. В ответ на это в Госдепартаменте заявили, что «каждая страна может переименовать улицы по своему усмотрению».

 

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, и братья Анзор и Шагит Губашевы.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (24)
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Саня 21:25 27:02:2018

Нужно в каждом городе, где есть консульское учреждение России, переименовать улицу или площадь, где оно находится.

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мангуст 21:34 27:02:2018

Это твои дурные фантазии,что сделал это чмо Немцов в 90-е,все видели-разграбление страны,население получает зарплату с задержкой макаронами или гайками с болтами,в зависимости от того,что выпускает завод.Это касалась и нас в 90-х.Всё благодаря тем же Немцовым,которые богатели за наш счёт.

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Саня 21:49 27:02:2018

Ты думаешь, что это нормальная практика, когда президент страны приказывает "частникам" немедленно выплатить задолженности по зарплате, а те сидят перед ним, как побитые собаки в надежде, что их не расстреляют?
На днях был репортаж про якутскую шахту, опять задолженности ликвидируются потому, что Хозяин приказал. Но он почему-то не подсказывает, откуда банкротному предприятию, годами работающему в убыток из-за санкций, взять деньги.

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>>>Саня 21:25 27:02:2018 22:01 27:02:2018

можно и вусраину переименовать в Немецова

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Саня 22:14 27:02:2018

пшлнх со своей усраиной. Все порталы заcpaны.

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22 07:48 28:02:2018

Вот и не засирай собой все порталы

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Latviešu patriots 21:27 27:02:2018

Malači ASV - smuki paņirgājās par Krieviju!

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Latviešu klaunam(patriotam) 21:55 27:02:2018

Прожай почку и свою Мирдзу-сьездишь помолишься.

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Latviešu patriots 22:12 27:02:2018

Esmu vairākas reizes apciemojis radiniekus Vašingtonā, varu to atļauties!

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Saleks 02:39 28:02:2018

Вот вы и есть сраные патриоты , живущие в вашингтонах .. вы давно продали свою родину Пендосам . Стыд и срам .. выродки вы , а не патриоты .. продали свою Родину за три копейки .. читать противно ваши продажные посты

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Latviešu patriots 03:55 28:02:2018

Salekam. Nepatīk, nelasi! Vācies uz savu sūda Krieviju!

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да здравствует Ли 21:27 27:02:2018

Ну напротив посольства США,я бы назвал площадь имени ГЕНЕРАЛА ЛИ.

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Да. 21:29 27:02:2018

Ну Саньки Ванятки Путиноиды latviešu patriots и т.д. ваши дэбильные коменты пожалуйста. А ну ка покажите как вы не любите Россию.

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тьфу 00:24 28:02:2018

Они перевёртыши,оборотни,кричат сейчас Грудин,Грудин,коммуняки короче.

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Pilsonis 21:34 27:02:2018

Kā var mīlēt mēslu bedri Krieviju?

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Latviešu patriots 21:39 27:02:2018

Pilsonim. Es arī to nesaprotu!

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Saleks 02:34 28:02:2018

Потому что вы ,дебилы просрали свою Латвийскую родину .. у вас ее просто нет больше , поэтому и не понимаете , как можно любить ..

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Latviešu patriots 04:01 28:02:2018

Salekam. Ne tev okupantam spriest par manu Latviju! Es mīlu Latviju un lepojos ar to, un ienīstu agresorvalsti Krieviju - vienīgo Latvijas ienaidnieku!

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