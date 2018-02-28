Состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.
10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать инициативу авмериканских властей переименовать площадь. «Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал он.
Позднее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил присвоить старому зданию посольства США в Москве почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. В ответ на это в Госдепартаменте заявили, что «каждая страна может переименовать улицы по своему усмотрению».
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, и братья Анзор и Шагит Губашевы.
Нужно в каждом городе, где есть консульское учреждение России, переименовать улицу или площадь, где оно находится.« ответить
Это твои дурные фантазии,что сделал это чмо Немцов в 90-е,все видели-разграбление страны,население получает зарплату с задержкой макаронами или гайками с болтами,в зависимости от того,что выпускает завод.Это касалась и нас в 90-х.Всё благодаря тем же Немцовым,которые богатели за наш счёт.« ответить
Ты думаешь, что это нормальная практика, когда президент страны приказывает "частникам" немедленно выплатить задолженности по зарплате, а те сидят перед ним, как побитые собаки в надежде, что их не расстреляют?« ответить
На днях был репортаж про якутскую шахту, опять задолженности ликвидируются потому, что Хозяин приказал. Но он почему-то не подсказывает, откуда банкротному предприятию, годами работающему в убыток из-за санкций, взять деньги.
можно и вусраину переименовать в Немецова« ответить
пшлнх со своей усраиной. Все порталы заcpaны.« ответить
Вот и не засирай собой все порталы« ответить
Malači ASV - smuki paņirgājās par Krieviju!« ответить
Прожай почку и свою Мирдзу-сьездишь помолишься.« ответить
Esmu vairākas reizes apciemojis radiniekus Vašingtonā, varu to atļauties!« ответить
Вот вы и есть сраные патриоты , живущие в вашингтонах .. вы давно продали свою родину Пендосам . Стыд и срам .. выродки вы , а не патриоты .. продали свою Родину за три копейки .. читать противно ваши продажные посты« ответить
Salekam. Nepatīk, nelasi! Vācies uz savu sūda Krieviju!« ответить
Ну напротив посольства США,я бы назвал площадь имени ГЕНЕРАЛА ЛИ.« ответить
Ну Саньки Ванятки Путиноиды latviešu patriots и т.д. ваши дэбильные коменты пожалуйста. А ну ка покажите как вы не любите Россию.« ответить
Они перевёртыши,оборотни,кричат сейчас Грудин,Грудин,коммуняки короче.« ответить
Kā var mīlēt mēslu bedri Krieviju?« ответить
Pilsonim. Es arī to nesaprotu!« ответить
Потому что вы ,дебилы просрали свою Латвийскую родину .. у вас ее просто нет больше , поэтому и не понимаете , как можно любить ..« ответить
Salekam. Ne tev okupantam spriest par manu Latviju! Es mīlu Latviju un lepojos ar to, un ienīstu agresorvalsti Krieviju - vienīgo Latvijas ienaidnieku!« ответить